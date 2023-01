Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Sáng 13-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn tỉnh và đại diện cán bộ lão thành cách mạng sinh sống trên địa bàn TP Thanh Hóa nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thông tin những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, cố gắng đạt được trong năm 2022.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn vui mừng thông tin những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn đạt được trong năm 2022.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa bước vào năm 2022 với nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen không ít khó khăn, thách thức, trong đó có thách thức chưa thể nhận diện đã gây trở ngại cho việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đúng đắn, kịp thời, khoa học, hiệu quả để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, với nhiều thành công và thắng lợi mới. Nổi bật là, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,51%, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch 11,5%), đứng thứ 7 cả nước, quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 cả nước, thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 51.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai linh hoạt, hiệu quả; dịch bệnh được kiểm soát, tạo môi trường thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thông tin những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn đạt được trong năm 2022.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Thể thao thành tích cao tiếp tục được duy trì trong tốp đầu cả nước; chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến tích cực; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được chú trọng; công tác giải quyết việc làm, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. Cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được trên 13.000 đảng viên mới, xấp xỉ đạt mục tiêu kế hoạch Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Trong năm 2022, kết nạp đảng viên mới vượt 19,2% kế hoạch; trong đó có nhiều đảng viên mới là người dân tộc thiểu số, người theo các tôn giáo, sinh viên, học sinh, công nhân trong các doanh nghiệp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên theo dõi, quan tâm đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu để thế hệ lãnh đạo đương nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vượt qua khó khăn thử thách vì sự phát triển chung của tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Bên cạnh phấn khởi vui mừng thông tin với các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng về những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã nghiêm túc nhìn nhận và thông tin về những mặt còn hạn chế, tồn tại trong năm qua và mong rằng với kinh nghiệm, trí tuệ của mình, các đồng chí nguyên lãnh đạo thường xuyên theo dõi và chia sẻ tâm huyết góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Trong không khí đầm ấm, vui vẻ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng đã thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng về những định hướng lớn mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong năm 2023. Trong đó, mục tiêu năm 2023 tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 3.200 USD; sản lượng lương thực giữ ở mức 1,5 triệu tấn…

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn mong các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lão thành cách mạng dồi dào sức khỏe, thường xuyên theo dõi về sự phát triển đi lên của tỉnh.

Vui mừng trước sự phát triển mới của tỉnh, về uy tín và vị thế của Thanh Hóa, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các đồng chí lão thành cách mạng đã bày tỏ những ý kiến tâm huyết đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với thế hệ lãnh đạo đương nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Văn Giá, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Nhân dịp này, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các đồng chí lão thành cách mạng cũng đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với sự phát triển chung của tỉnh. Theo đó, tỉnh cần quan tâm phát triển đô thị, đô thị hóa; tăng cường thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, nhất là việc thu hút các doanh nghiệp, dự án lớn; quan tâm phát triển HTX trong sản xuất nông nghiệp; lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm năng lực để tăng hiệu quả đầu tư và sử dụng tài nguyên; quan tâm phát triển ngành du lịch; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa…

Đồng chí Nguyễn Đình Bưu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Câu lạc bộ Hàm Rồng phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các đồng chí lão thành cách mạng tin tưởng rằng với sự năng động, nhiệt huyết, bản lĩnh, sáng tạo của đội ngũ lãnh đạo tỉnh đương nhiệm, tỉnh Thanh Hóa sẽ có những bước phát triển nhanh hơn, đột phá hơn và vững chắc hơn.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến phát biểu tại buổi gặp mặt, cũng như trong quá trình công tác. Các ý kiến nêu lên của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng thể hiện sự trăn trở, lo toan cho sự phát triển của tỉnh một cách nhanh hơn, bền vững hơn. Từ những ý kiến đóng góp, lãnh đạo tỉnh sẽ cụ thể hóa trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp thời gian hơn 2 năm nhưng trong một tình hình rất đặc biệt, thuận lợi rất lớn, đó là nền tảng của tỉnh ta trong cả một quá trình xây dựng và trưởng thành mà các thế hệ lãnh đạo đã dày công tạo dựng. Chúng ta có Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, có khát vọng vươn lên hết sức mạnh mẽ.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tuy nhiên, chúng ta thực hiện những điều kiện đó lại trong bối cảnh 3 năm qua dịch COVID-19, chính vì vậy đã ảnh hưởng rất lớn hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh tình hình như vậy, song những thành tích, kết quả mà tỉnh ta đạt được trong những năm qua và đặc biệt trong năm 2022 là rất đáng trân trọng.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới và chuẩn bị đón Xuân Quý Mão, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ lão thành cách mạng qua các thời kỳ đã thường xuyên quan tâm theo dõi, giúp đỡ, góp ý để các đồng chí lãnh đạo đương nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi, hỗ trợ, động viên của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh để tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục làm cao dày lên thành tích của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Quốc Hương - Minh Hiếu