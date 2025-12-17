Bảo đảm không còn nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng thị trường BĐS an toàn, minh bạch

Ngày 17/12, Chính phủ tổ chức Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 và thời gian tới.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp. Cùng tham dự có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp bất động sản; các chuyên gia kinh tế.

Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, công điện liên quan đến thị trường bất động sản (BĐS) và phát triển nhà ở xã hội (NOXH). Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác phát triển NOXH đạt nhiều kết quả tích cực.

Về nhà ở, khu đô thị (nhà ở thương mại, NOXH, đất nền), trên địa bàn cả nước có 3.297 dự án với quy mô 5,9 triệu căn, tổng mức đầu tư 7,42 triệu tỷ đồng. Cụ thể: nhà ở thương mại, khu đô thị có 2.358 dự án, quy mô 5,2 triệu căn, tổng mức đầu tư 6,74 triệu tỷ đồng (564 dự án đã hoàn thành, 1.429 dự án đang triển khai và 365 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư).

NOXH có 698 dự án, quy mô trên 657 nghìn căn, tổng mức đầu tư 596 nghìn tỷ đồng (193 dự án đã hoàn thành, 200 dự án đang triển khai và 305 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư); đạt 62% so với chỉ tiêu đề ra tại Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Về đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở, có 242 dự án với tổng mức đầu tư 90,5 nghìn tỷ đồng, quy mô gồm 78,2 nghìn lô nền...

Từ năm 2022 đến nay, thị trường BĐS đã từng bước phục hồi và phát triển trở lại với lượng giao dịch tăng tương ứng ở nhiều loại hình, phân khúc bất động sản khác nhau, lượng giao dịch đạt từ khoảng 537 nghìn đến 785 nghìn giao dịch mỗi năm.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cho biết: Việc triển khai chính sách nhà ở và phát triển thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được thực hiện đồng bộ, bài bản. Tỉnh đã ban hành đầy đủ các quy định thi hành Luật Nhà ở; tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, môi giới bất động sản và xử lý nghiêm các vi phạm.

Với nhiều biện pháp phát triển thị trường BĐS, Thanh Hóa đã đa dạng nguồn cung với nhiều loại hình như: 52 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị lớn với quy mô diện tích sử dụng đất khoảng 1.000ha; 15 dự án khu du lịch với quy mô diện tích khoảng 500ha, 900 dự án công trình dịch vụ thương mại; 14 dự án khu công nghiệp với quy mô diện tích sử dụng đất khoảng 3.500ha. Tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo thị trường BĐS, chấn chỉnh hiện tượng cò đất, thổi giá, tạo “bong bóng” bất động sản.

Tính đến quý III/2025, giá chung cư thương mại trên địa bàn tỉnh dao động 18-25 triệu đồng/m2; giá đất nền tại khu vực các phường trung tâm bình quân 28 triệu đồng/m2; giá đất nền tại khu vực các xã đồng bằng bình quân 12-15 triệu/m2, tại các xã miền núi bình quân 5-7 triệu/m2; giá thuê bất động sản khu công nghiệp từ 50-70 USD/m2.

Thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, theo chỉ tiêu được Chính phủ giao, năm 2025 tỉnh Thanh Hóa phải hoàn thành 5.249 căn NOXH. Đến nay, toàn tỉnh dự kiến hoàn thành được 4.877 căn, đạt 93% chỉ tiêu; số căn còn thiếu là 372. Mặc dù chưa hoàn thành 100% chỉ tiêu năm 2025, tuy nhiên Thanh Hoá đã có nhiều cố gắng trong việc thúc đẩy phát triển NOXH.

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo kết quả triển khai Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh BĐS năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình phát triển NOXH theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”; đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án BĐS, nhất là các vấn đề về pháp lý, thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai và nguồn vốn. Mục tiêu xuyên suốt là khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định thị trường và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiên quyết không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Thủ tướng yêu cầu phải đặt người dân ở vị trí trung tâm của chính sách phát triển nhà ở; xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát và phát triển NOXH là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài, thể hiện rõ trách nhiệm của Nhà nước đối với an sinh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát, hoàn thiện việc xây dựng và bảo đảm địa phương mình không có nhà tạm, nhà dột nát, để không ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm tối thiểu 50% thủ tục liên quan đến BĐS; công khai, minh bạch việc thực hiện chính sách, đúng đối tượng thụ hưởng.

Với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu các giải pháp căn cơ, trong đó có việc hình thành Trung tâm giao dịch BĐS và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý, gắn với chuyển đổi số, nhằm xây dựng thị trường BĐS an toàn, minh bạch, bền vững.

