Tập huấn công tác chuyển đổi số và các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương

Sáng 17/12, Sở Công Thương Thanh Hóa phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương) tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số và các thủ tục hành chính gắn với phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực công thương.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức với sự tham dự của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước lĩnh vực công thương của 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương nhấn mạnh: Trong chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ cơ sở là phải nhanh chóng thích ứng với phương thức quản lý mới, nhất là trong lĩnh vực công thương - ngành có phạm vi quản lý rộng, gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa, năng lượng và đời sống dân sinh.

Cùng với đó, công tác chuyển đổi số hiện nay không chỉ là xu hướng tất yếu mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Lê Tiến Dũng khai mạc hội nghị.

Lãnh đạo Sở Công Thương đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, phường tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tiếp thu kiến thức, trao đổi thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai. Trên cơ sở đó, từng bước chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả các nền tảng số, hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ tốt hơn người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Báo cáo viên của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương truyền đạt nội dung liên quan đến công tác phát triển và quản lý chợ trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương truyền đạt nhiều nội dung chuyên sâu, thiết thực. Trọng tâm là các quy định mới về phát triển và quản lý chợ trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp xã, phường trong công tác quản lý chợ, bảo đảm trật tự, an toàn, văn minh thương mại gắn với yêu cầu chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, hội nghị dành thời lượng đáng kể phân tích quá trình công nghiệp hóa gắn với chuyển đổi số của Việt Nam, mục tiêu tăng trưởng 2 con số của ngành công nghiệp giai đoạn 2026-2030; vai trò của chính quyền cơ sở trong hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại địa phương.

Các chuyên gia cũng cập nhật những định hướng chiến lược phát triển thị trường năng lượng Việt Nam trong bối cảnh chuyển dịch xanh, hội nhập quốc tế; những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về điện lực, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở cấp cơ sở.

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm rõ những vướng mắc trong thực tiễn triển khai thủ tục hành chính lĩnh vực công thương; việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, phần mềm quản lý chuyên ngành; qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, thống nhất cách thức triển khai, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ sở, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Minh Hằng