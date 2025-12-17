Xét chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị tặng thưởng các danh hiệu

Sáng 17/12, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ lần thứ hai, năm 2025 của Hội đồng TĐ-KT tỉnh để xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị tặng Huân chương Lao động các hạng; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Chính phủ, UBND tỉnh; Chiến sĩ thi đua toàn quốc và Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Hải, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐ-KT tỉnh đã thông qua danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị tặng Huân Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Chính phủ, của UBND tỉnh; Chiến sĩ thi đua toàn quốc và Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Quyền Giám đốc Sở Nội vụ Lê Ngọc Hợp thông qua danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị tặng thưởng.

Trên cơ sở danh sách được đề nghị tặng thưởng, các đại biểu tham dự phiên họp đã thảo luận, đánh giá khách quan dựa trên các tiêu chí, quy định về xét TĐ-KT. Qua đó, thống nhất đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 tập thể; tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 tập thể và 11 cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại phiên họp.

Các thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh cũng đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 tập thể, 52 cá nhân; tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 4 tập thể; thống nhất đề xuất công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 7 cá nhân.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Mai Văn Hải phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh cơ bản thống nhất với danh sách đề xuất tặng thưởng các danh hiệu và cho ý kiến vào một số trường hợp cụ thể.

Đồng chí nêu rõ: Việc đề xuất và khen thưởng chính xác, kịp thời sẽ tác động tích cực tới các hoạt động thi đua yêu nước, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cá nhân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Với ý nghĩa đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện các bước, quy trình đề nghị khen thưởng chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục. Đặc biệt, việc xét TĐ-KT phải được thực hiện trên tinh thần khách quan, công bằng, xứng đáng với thành tích của mỗi tập thể, cá nhân. Những cá nhân, tập thể được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, xuất sắc, có những đóng góp tích cực cho đơn vị công tác và cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến đối với Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về công tác TĐ-KT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (thay thế Quyết định số 68/2024/QĐ-UBND, ngày 29/10/2024 của UBND tỉnh).

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thống nhất nội dung dự thảo và yêu cầu Sở Nội vụ hoàn thiện dự thảo trình ký ban hành theo quy định.

Phong Sắc