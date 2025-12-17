Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa gặp mặt và chúc mừng các chức sắc Công giáo nhân dịp Giáng sinh năm 2025

Chiều 17/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt và chúc mừng các chức sắc, chức việc, nam nữ tu sĩ Công giáo Giáo phận Thanh Hóa nhân dịp Giáng sinh năm 2025 và chào đón năm mới 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng các chức sắc, chức việc, tu sĩ nhân dịp Giáng sinh năm 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo MTTQ và các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Về phía Giáo phận Thanh Hóa, có Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa; Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, nguyên Giám mục Giáo phận Thanh Hóa; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa; các linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân đại diện đồng bào Công giáo Giáo phận Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại buổi gặp mặt .

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trân trọng gửi tới Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, Giám mục Nguyễn Đức Cường, các linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân Giáo phận Thanh Hóa những tình cảm chân thành, lời thăm hỏi ân tình, lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong mùa Lễ Giáng sinh năm 2025 và đón năm mới 2026 an lành, hạnh phúc.

Vui mừng thông tin về những thành tựu, kết quả nổi bật mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2025 - năm đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Những kết quả đạt được là thành quả của sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh; trong đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo, quý chức sắc, chức việc và các giáo xứ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là sự đồng hành, sẻ chia của Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đức Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, của quý linh mục, chức sắc, chức việc trong việc động viên đồng bào Công giáo thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện các hoạt động bác ái, từ thiện, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tỉnh nhà hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa với Tòa Giám mục ngày càng gắn bó, tin cậy, phát triển theo chiều sâu. Tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để Giáo phận Thanh Hóa hoạt động ổn định, phát triển đúng pháp luật; nhiều kiến nghị chính đáng của Giáo phận và các giáo xứ đã được xem xét, giải quyết kịp thời; cơ sở thờ tự và các công trình tôn giáo ngày càng khang trang, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào giáo dân.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiệm vụ đặt ra cho tỉnh là rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm và đồng lòng cao hơn nữa của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh tưởng rằng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, “kính Chúa - yêu nước”, đoàn kết, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Giám mục Nguyễn Đức Cường phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong niềm hân hoan đón mừng Lễ Giáng sinh năm 2025, thay mặt các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo trong Giáo phận Thanh Hóa, Giám mục Nguyễn Đức Cường bày tỏ xúc động và chân thành cảm ơn sự quan tâm chu đáo, tình cảm tốt đẹp cùng sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh đối với những người Công giáo trong dịp đại lễ Giáng sinh năm 2025.

Giám mục Nguyễn Đức Cường chúc mừng những thành tích, kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2025, đồng thời thể hiện niềm tự hào vì đồng bào Công giáo thuộc giáo phận Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tích, kết quả đó.

Giám mục Nguyễn Đức Cường khẳng định, thời gian tới các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo trong toàn giáo phận sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, đồng hành cùng sự phát triển đi lên của quê hương, đất nước.

Minh Hiếu