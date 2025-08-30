Thọ Xuân khắc phục khó khăn khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Để xây dựng nền hành chính phục vụ, sau ngày 1/7/2025 xã Thọ Xuân đã triển khai thực hiện mô hình “4 tăng, 2 giảm, 3 không”, đó là: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, tăng sự hài lòng của tổ chức, công dân; giảm thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính; không phiền hà sách nhiễu, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần, không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc cho tổ chức, cá nhân.

Người dân xã Thọ Xuân được hướng dẫn, hỗ trợ khi đến làm các thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Để thực hiện hiệu quả mô hình, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thọ Xuân đã chỉ đạo phân công cụ thể trách nhiệm cho từng đơn vị, bố trí nhân sự thực hiện nhiệm vụ về cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Đồng thời, tăng cường cán bộ hỗ trợ người dân kiểm tra hồ sơ, cung cấp biểu mẫu, hướng dẫn trình tự và điều phối đến đúng vị trí làm việc nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân tốt nhất, thuận lợi nhất. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, ngay tuần đầu tiên vận hành, trung tâm đã vướng phải khó khăn phát sinh về hạ tầng kỹ thuật như khó khăn về phần mềm, đường truyền quá tải làm chậm tiến độ giải quyết hồ sơ cho công dân; khó khăn về nhân lực để giải quyết công việc nên cũng tạo áp lực lớn cho đội ngũ cán bộ, công chức...

Để từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Đảng ủy, UBND xã luôn theo dõi, bám nắm tình hình để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đến các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức chuyên trách. Trong đó, trọng tâm chia nhóm công việc để phân công rõ người, rõ việc phù hợp với năng lực chuyên môn và bám sát thực tiễn; đồng thời gắn trách nhiệm, kỷ luật đối với mỗi cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ song cũng biểu dương, khen thưởng đối với cán bộ, công chức làm tốt. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Nổi bật có những tuần cao điểm giải quyết thủ tục hành chính, hầu hết cán bộ, nhất là cán bộ chuyên môn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đều làm việc xuyên trưa, làm thêm buổi tối để bảo đảm tiến độ công việc. Cùng với đó, xã đã nâng cấp mạng nội bộ, đường truyền để thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn. Đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn chỉ việc cho đội ngũ cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; đầu tư thêm các trang thiết bị để làm việc.

Ngoài ra, để chung tay hỗ trợ bộ máy hành chính mới được vận hành thông suốt, hiệu quả, Đảng ủy, UBND xã cũng chỉ đạo đoàn xã triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ chính quyền cơ sở và người dân thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; phân luồng hướng dẫn người dân thực hiện hành chính theo quy trình; cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử; hỗ trợ người dân sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia và địa phương; hỗ trợ thao tác cơ bản trên các thiết bị công cộng, ứng dụng điện tử và các nền tảng số; nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả giải quyết, thanh toán trực tuyến, đăng ký tài khoản công dân điện tử... Thông qua đó cũng rút ngắn được thời gian xử lý các thủ tục hành chính cho người dân và chính quyền.

Theo số liệu đánh giá của UBND xã Thọ Xuân, từ 1/7 đến nay, xã đã tiếp nhận và giải quyết gần 2.000 hồ sơ giao dịch cho tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền. Về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đa phần người dân đến giải quyết thủ tục hành chính đều hài lòng với những đổi thay từ mô hình chính quyền mới.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thọ Xuân, Lê Ngọc Quân, cho biết: Tuần đầu khi mô hình đi vào vận hành, do chưa quen công việc, nên việc giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân bị ảnh hưởng khá lớn. Về phía địa phương chỉ được đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành công việc dưới 90%. Song, từ tuần thứ 2 trở đi, với sự nỗ lực, trách nhiệm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, xã Thọ Xuân đã vươn lên và được đánh giá mức độ hoàn thành công việc đạt trên 90%.

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là sự sắp xếp tổ chức bộ máy, mà còn mở ra cơ hội để chính quyền cơ sở phát huy vai trò chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Cũng như tại nhiều địa phương khác, thời gian đầu việc vận hành mô hình sẽ khó tránh khỏi những vấn đề phát sinh. Song, cùng với các địa phương trong tỉnh, xã Thọ Xuân luôn nỗ lực và tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình vận hành, hoạt động của bộ máy mới để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm bồi dưỡng năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức; nhắc nhở cán bộ, công chức có thái độ niềm nở, thân thiện phục vụ người dân, qua đó tạo sự tin tưởng của Nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bài và ảnh: Lê Phượng