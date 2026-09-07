Thổ Nhĩ Kỳ tăng chi tiêu quốc phòng

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz ngày 6/9 cho biết nước này có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 229% trong 3 năm tới, khi công bố Chương trình Kinh tế trung hạn giai đoạn 2027-2029.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz ngày 6/9 cho biết nước này có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng 229% trong 3 năm tới. Ảnh: AA Photo.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Yilmaz nêu rõ: “Trong ngành công nghiệp quốc phòng, chúng tôi hướng tới một Thổ Nhĩ Kỳ phát triển công nghệ của riêng mình và sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao”.

Theo chương trình trên, dự báo tăng trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2026 được điều chỉnh giảm từ 3,8% xuống 3,3%, trong khi dự báo lạm phát được điều chỉnh tăng từ 16% lên 28,4%.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), chi tiêu quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 30 tỷ USD trong năm 2025.

Ông Yilmaz đưa ra những phát biểu trên trong buổi công bố Chương trình trung hạn (MTP) mới của Thổ Nhĩ Kỳ, đề ra lộ trình kinh tế 3 năm của đất nước trong giai đoạn 2027-2029. Theo chương trình, dự báo tăng trưởng kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2026 được hạ xuống 3,3%, trong khi dự báo lạm phát cuối năm được nâng lên 28,4%. Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 4,2% trong năm 2027, 4,6% năm 2028 và 5% năm 2029. Lạm phát được dự báo giảm dần xuống 16% năm 2027, 9% năm 2028 và 8% năm 2029.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz phát biểu trước các phóng viên trong chương trình của Liên đoàn Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 26 tháng 6 năm 2026. Ảnh: AA.

Phát biểu tại buổi công bố chương trình, ông Yilmaz cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong cuộc chiến chống lạm phát. Theo ông, lạm phát từng tăng lên mức cao 75,5% vào tháng 5/2024, nhưng đã bước vào xu hướng giảm rõ rệt nhờ các chính sách được triển khai. Chương trình cập nhật đặt mục tiêu đưa lạm phát xuống 28,4% vào cuối năm 2026. Chương trình cũng dự báo tăng trưởng sẽ dần tăng tốc, từ mức dự báo cập nhật 3,3% trong năm 2026 lên 5% vào năm 2029.

Ông Yilmaz cho biết kinh tế toàn cầu gần đây bước vào một giai đoạn mới, trong đó các diễn biến về kinh tế, công nghệ và địa chính trị đan xen với nhau, khả năng dự đoán giảm xuống và các rủi ro tăng lên mức cao chưa từng thấy trong lịch sử”. Ông nói thêm: “Nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ tất nhiên không tách rời khỏi những diễn biến đang diễn ra trên thế giới và trong khu vực của chúng tôi”.

Ông Yilmaz cho biết những tác động trực tiếp và gián tiếp của các cuộc xung đột trong khu vực đang được cảm nhận trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giá năng lượng và hàng hóa, thương mại toàn cầu, triển vọng lạm phát và kỳ vọng tăng trưởng.

Thanh Vân

Nguồn: Turkiyetoday, Tân Hoa Xã.