Thổ Nhĩ Kỳ lên án Israel tấn công Syria, hoan nghênh quyết định của Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ lên án các cuộc không kích của Israel nhằm vào Syria, cho rằng những hành động này vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Damascus, đồng thời hoan nghênh quyết định của Washington loại Syria khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

Đại diện thường trực của Thổ Nhĩ Kỳ tại Liên hợp quốc Ahmet Yildiz. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Trung Đông, ngày 27/8, Đại diện thường trực của Thổ Nhĩ Kỳ tại Liên hợp quốc Ahmet Yildiz cho rằng, Syria đang từng bước hướng tới ổn định, bất chấp những thách thức còn tồn tại.

Theo ông Yildiz, những tiến bộ của Quốc hội Nhân dân Syria trong quá trình xây dựng một cơ quan lập pháp hoạt động đầy đủ chức năng, cùng các diễn biến gần đây liên quan đến công lý chuyển tiếp và trách nhiệm giải trình, là những bước đi quan trọng đối với quá trình củng cố các thể chế nhà nước.

Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ cũng đánh giá tích cực chuyến thăm Syria gần đây của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, đồng thời ghi nhận sự hợp tác của chính quyền Damascus với cơ quan này.

Một nội dung được Ankara đặc biệt hoan nghênh là quyết định của Mỹ loại Syria khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

Ông Yildiz đánh giá đây là một bước đi mang tính xây dựng và cho rằng quyết định của Washington có thể tạo thêm động lực cho quá trình phục hồi, tái thiết kinh tế của Syria, đồng thời giúp Damascus cải thiện vị thế trong cộng đồng quốc tế.

Mỹ đưa Syria ra khỏi danh sách quốc gia bảo trợ khủng bố, tiếp thêm động lực cho chính quyền mới. Ảnh: SANA.

Theo ông, những diễn biến này cũng có thể đóng góp vào việc củng cố an ninh và ổn định lâu dài tại Syria cũng như khu vực. Tuy nhiên, Ankara cho rằng những tiến triển đó đang bị ảnh hưởng bởi các hành động quân sự của Israel.

Ông Yildiz lên án các cuộc tấn công gần đây của Israel nhằm vào Syria, trong đó có cuộc không kích vào căn cứ không quân Abu al-Duhur. Ông cho rằng những hành động này làm suy yếu đà ổn định của Syria, tác động tới dân thường và vi phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Về sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria, ông Yildiz nhấn mạnh mọi hoạt động hợp tác quân sự của Ankara tại nước này đều được tiến hành với sự đồng ý của chính phủ Syria. Ông khẳng định các hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ không nhằm chống lại hay tạo ra mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia thứ ba nào.

Theo ông, việc cản trở quá trình xây dựng năng lực an ninh của Syria có thể tạo khoảng trống để các tổ chức khủng bố, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS/Daesh), tận dụng và mở rộng hoạt động.

Ông Yildiz cho biết chính sách của Thổ Nhĩ Kỳ đối với các nước trong khu vực tiếp tục dựa trên mục tiêu thúc đẩy ổn định, an ninh và thịnh vượng. Ankara coi đây là những yếu tố thiết yếu đối với an ninh quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như hòa bình và ổn định của khu vực và quốc tế.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu

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