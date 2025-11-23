Thọ Bình đổi mới phương thức lãnh đạo

Nhằm xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hướng tới phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, Đảng ủy xã Thọ Bình đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát thực tiễn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả.

Các sản phẩm chè của HTX nông lâm nghiệp Thọ Bình trưng bày tại hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2025.

Đảng ủy xã đã thống nhất tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, ưu tiên các ngành có tiềm năng, lợi thế địa phương và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế thông qua việc ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là hướng đi được xác định nhằm khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy tăng trưởng ngay sau khi chính quyền mới đi vào hoạt động, góp phần phấn đấu năm 2025 tổng sản lượng lương thực của xã đạt 5.902 tấn; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 68 triệu đồng.

Giám đốc HTX nông lâm nghiệp Thọ Bình Lê Đình Tú, cho biết: "Chúng tôi rất phấn khởi với định hướng phát triển mà cấp ủy, chính quyền xã đề ra. Hiện HTX đang phát triển các nông sản đặc trưng của địa phương, nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên từ nghề truyền thống. Là HTX nông nghiệp duy nhất của tỉnh phát triển được 4 sản phẩm OCOP cấp tỉnh (1 sản phẩm 4 sao chè sạch Bình Sơn và 3 sản phẩm 3 sao: chè xanh túi lọc, chè cà gai leo và mật ong bốn mùa), chúng tôi rất vui và bảo nhau cùng giữ gìn thương hiệu của địa phương. Các sản phẩm của HTX đã có mặt ở hơn 30 tỉnh, thành phố trong cả nước với doanh thu hàng năm đạt hơn 3 tỷ đồng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo".

Cùng với định hướng phát triển kinh tế, sau khi bộ máy mới của xã đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã thực hiện một loạt công việc quan trọng để ổn định tổ chức và định hướng phát triển, bao gồm: thống nhất xây dựng và ban hành quy chế làm việc; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức (CBCC); tiếp nhận các tổ chức đảng, đảng viên và thành lập các chi bộ cơ sở mới. Thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy xã theo đúng quy định và đi vào hoạt động trên tinh thần trách nhiệm cao.

Chủ tịch UBND xã Thọ Bình Hoàng Văn Chung, cho biết: “Nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu của chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy, UBND xã đã theo dõi, nắm bắt tình hình để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đến các phòng chuyên môn và CBCC chuyên trách. Trong đó, tập trung vào giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, bố trí nguồn lực hợp lý, đẩy mạnh chuyển đổi số và các hoạt động hỗ trợ khác. Phân công công việc rõ ràng, phù hợp với năng lực và tình hình thực tế. Đồng thời, gắn trách nhiệm và kỷ luật với những CBCC không hoàn thành nhiệm vụ, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của CBCC”.

Để đảm bảo bộ máy hành chính mới vận hành thông suốt, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo đoàn thanh niên xã triển khai đội thanh niên tình nguyện để hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng VNeID và tài khoản định danh điện tử, hỗ trợ sử dụng các thiết bị điện tử công cộng và nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, từ việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, đến việc cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến. Tích cực tuyên truyền các quy định, quy trình trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để Nhân dân biết rõ và thực hiện hiệu quả. Chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch tại trung tâm làm tiêu chí phục vụ, thước đo trong đánh giá mực độ thực thi công vụ của CBCC. Từ ngày 1/7 đến 10/11 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 3.366 hồ sơ, giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 94,5%.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Hùng Vương, "để chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn, bên cạnh đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã có năng lực, cần có sự rà soát, phân bổ nguồn lực hợp lý từ Trung ương và hoàn thiện việc phân cấp, phân quyền rõ ràng, minh bạch giữa cấp tỉnh và cấp xã. Để khắc phục tình trạng phân cấp, ủy quyền hành chính không có cơ sở pháp lý, cần quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và cơ chế kiểm soát quyền lực. Đối với các nội dung đã rõ chức năng, nhiệm vụ, cần bổ sung quy định minh bạch về cơ chế kiểm tra, giám sát, để phòng ngừa sai phạm và xử lý sớm".

Bài và ảnh: Phan Nga