Thiết thực chăm lo đời sống người lao động

Những năm qua, Công đoàn Công ty CP Thiết bị giáo dục (TBGD) Hồng Đức luôn phát huy vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ), thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, giúp đoàn viên công đoàn yên tâm lao động và công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Bữa cơm công đoàn” dành cho đoàn viên, NLĐ Công ty CP TBGD Hồng Đức.

Có mặt tại chương trình “Bữa cơm công đoàn” do Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP TBGD Hồng Đức phối hợp với Công đoàn phường Quảng Phú tổ chức, chúng tôi cảm nhận không khí phấn khởi, tình cảm của NLĐ dành cho nhau, cho cán bộ công đoàn và DN.

Chia sẻ niềm vui khi dự chương trình “Bữa cơm công đoàn”, anh Đào Đỗ Bình cho biết: "Trong thời gian làm việc tại DN, tôi và các anh, chị em công nhân đều nhận được sự quan tâm chăm lo thiết thực của tổ chức công đoàn như khám sức khỏe định kỳ; tặng quà dịp lễ, tết; thăm hỏi, động viên lúc khó khăn... Đặc biệt, được tham dự “Bữa cơm công đoàn”, tôi cho rằng đây là một hoạt động thiết thực của tổ chức công đoàn để chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, NLĐ. Mong rằng, thời gian tới tổ chức công đoàn cùng lãnh đạo DN sẽ tiếp tục có các hoạt động thiết thực để chăm lo cho NLĐ".

Chương trình “Bữa cơm công đoàn” là một trong những hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ của Công đoàn Công ty CP TBGD Hồng Đức. Những năm qua, xác định NLĐ là “tài sản vô giá”, là nhân tố quyết định sự thành bại của DN, việc quan tâm, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao thu nhập cho NLĐ được công đoàn DN đặc biệt coi trọng. Công đoàn cơ sở tích cực phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ; tham mưu, đề xuất với cơ quan chức năng giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của NLĐ; quan tâm giải quyết những vấn đề quan trọng như việc làm, thu nhập, BHXH, BHYT, BHTN... Thương lượng với người sử dụng lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể, với nhiều điều khoản có lợi hơn so với luật cho NLĐ.

Theo đó, 100% NLĐ qua thời gian thử việc được ký hợp đồng lao động và được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN; trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động; duy trì thường xuyên công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo môi trường sản xuất xanh - sạch - đẹp... Tổ chức khen thưởng hàng tháng, hàng năm cho NLĐ đạt năng suất, chất lượng cao, trả lương đúng, đủ, kịp thời; đồng thời triển khai kế hoạch sản xuất đến các tổ để đoàn viên công đoàn đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao.

Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, hàng năm, công đoàn tổ chức hội nghị NLĐ, đoàn viên bày tỏ tâm tư nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của NLĐ. Ngoài ra, công đoàn còn tổ chức thăm hỏi NLĐ lúc ốm đau, hoạn nạn hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho NLĐ nhân dịp lễ, tết; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ... Những việc làm trên đã tạo động lực cho NLĐ phấn khởi, yên tâm sản xuất, gắn bó lâu dài với DN.

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty CP TBGD Hồng Đức đã phát động và triển khai sâu rộng nhiều phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm”... Để thúc đẩy NLĐ tích cực tham gia phong trào thi đua, công ty có chế độ khen thưởng cho cán bộ, NLĐ hăng hái, say mê sáng tạo, đồng thời coi đó là những nhân tố để theo dõi, bồi dưỡng phát triển. Qua mỗi đợt phát động thi đua, Công ty CP TBGD Hồng Đức đều nhận được từ 40 - 50 sáng kiến cải tiến lớn nhỏ của NLĐ mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy DN phát triển.

Có thể khẳng định, Công đoàn Công ty CP TBGD Hồng Đức đã trở thành cầu nối giữa NLĐ với DN, bảo đảm hài hòa lợi ích, tiếp thêm động lực tạo khí thế thi đua sôi nổi, để NLĐ thêm gắn bó, đồng hành cùng thành công của DN.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh