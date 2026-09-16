Vẫn thiếu hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa sau 10 ngày năm học mới

Sau 10 ngày năm học mới, một số học sinh vẫn chưa có đủ sách giáo khoa. Bộ GD&ĐT cho biết các địa phương còn thiếu hơn 3,9 triệu cuốn.

Năm học mới đã bắt đầu được 10 ngày, nhưng tại một số địa phương vẫn còn học sinh chưa có đủ sách giáo khoa phục vụ việc học tập. Trong sáng 15/9, tại một số nhà sách ở Hà Nội, nhiều phụ huynh vẫn đi tìm mua sách cho con.

Trước tình hình này, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương rà soát, xác định chính xác số lượng học sinh còn thiếu sách, đồng thời khẩn trương có phương án bổ sung, hoàn thành trước ngày 15/9.

Phụ huynh vẫn phải đi tìm sách

Anh Nguyễn Anh Tú, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, cho biết đã tìm đến hơn chục nhà sách nhưng mới mua được khoảng 80% bộ sách giáo khoa lớp 8 cho cháu. Dù năm học đã bắt đầu, cháu anh vẫn phải photo sách của bạn để sử dụng.

Tại Hà Nội, chị Nguyễn Thủy ở phường Long Biên cho biết đã đăng ký mua sách giáo khoa cho con tại trường từ năm học trước. Tuy nhiên, khi nhận sách, gia đình vẫn thiếu một số đầu sách và được nhà trường yêu cầu tự tìm mua bổ sung.

“Cô giáo bảo còn thiếu sách bài tập Tiếng Anh mà tôi đi bao nhiêu nhà sách không có”, chị Thủy cho biết.

Tại các nhà sách ngoài hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nguồn sách cũng khá hạn chế.

Do nhu cầu lớn, đơn vị phải tự tìm mua lẻ từ các nhà sách khác trong hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để đáp ứng khách hàng.

Còn thiếu hơn 3,9 triệu cuốn sách

Trong báo cáo về tình hình cung ứng sách giáo khoa sáng 15/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các địa phương còn thiếu hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục điều chuyển và cung ứng bổ sung.

TS. Ngô Văn Hoan, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cho biết ngoài kênh cung ứng qua trường học, Nhà xuất bản còn tổ chức các kênh phát hành tại địa phương, các thành phố lớn, phối hợp với các công ty, đối tác và đại lý để chuyển sách đến các trường, địa điểm đăng ký, phục vụ học sinh và phụ huynh.

Trong thời gian chờ sách bản in, học sinh có thể sử dụng sách giáo khoa điện tử được cung cấp miễn phí trên hệ thống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Các trường cũng tiếp tục hỗ trợ học sinh bằng nguồn sách tại thư viện và sách cũ còn sử dụng được.

Việc điều chuyển, cung ứng bổ sung được thực hiện nhằm sớm bảo đảm học sinh có đủ sách giáo khoa, hạn chế ảnh hưởng đến quá trình học tập trong năm học mới.

Vì sao năm học 2026-2027 khan hiếm sách giáo khoa chưa từng có?

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về tình trạng khan hiếm sách giáo khoa, cho biết đến hết ngày 14/9, cả nước còn thiếu khoảng 4 triệu cuốn, tương đương 1,5% nhu cầu. Trước đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng gần 237 triệu bản sách tới các địa phương.

Bộ yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bổ sung ngay số sách còn thiếu trong ngày 15/9, ưu tiên học sinh chưa có sách hoặc thiếu nhiều đầu sách, đặc biệt tại khu vực biên giới, vùng sâu, vùng khó khăn và nhóm học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn sách.

Ảnh minh họa: TTXVN

Lý giải nguyên nhân, Bộ GD&ĐT cho biết năm học này có nhiều yếu tố mới tác động đến nhu cầu sách giáo khoa. Đây là lần đầu cả nước sử dụng chung một bộ sách; một số địa phương triển khai chính sách hỗ trợ sách; cùng với đó là việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại mạng lưới trường, lớp. Những thay đổi này khiến nhu cầu sách biến động lớn trong thời gian ngắn, trong khi sản xuất, in ấn và cung ứng cần thời gian chuẩn bị.

Bộ GD&ĐT thừa nhận việc dự báo, tổng hợp và phân tích nhu cầu chưa theo kịp thực tế; chưa đánh giá đầy đủ năng lực sản xuất, quản trị và mạng lưới cung ứng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Các giải pháp khắc phục cũng chưa đủ nhanh, linh hoạt; khâu đăng ký, dự báo và phối hợp ở một số địa phương chưa chủ động, kịp thời.

Bộ xác định trách nhiệm để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ thuộc về Bộ GD&ĐT, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các địa phương, đồng thời yêu cầu nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục, không để lặp lại trong những năm học tới.

Về chương trình và sách giáo khoa, Bộ cho biết sẽ rà soát theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật các yêu cầu mới. Việc điều chỉnh sẽ được thực hiện tổng thể, có lộ trình, bảo đảm chất lượng và không gây xáo trộn không cần thiết hoạt động dạy, học.

Nguồn: https://vtv.vn/van-thieu-gan-4-trieu-cuon-sach-giao-khoa-sau-10-ngay-nam-hoc-moi-100260915152516216.htm