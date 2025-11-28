Thể thao Thanh Hóa đóng góp 15 thành viên tham dự SEA Games 33

Trong danh sách Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 vừa được công bố, thể thao Thanh Hóa vinh dự đóng góp 15 gương mặt (gồm 2 HLV và 13 VĐV), tranh tài ở 8 môn thi đấu với kỳ vọng mang về những tấm huy chương quý giá.

Ngày 27/11, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao đã ký Quyết định số 1638/QĐ-TDTTVN về việc thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 tại Thái Lan. Theo đó, tổng số thành viên của Đoàn là 1.165 người (bao gồm các lãnh đạo, cán bộ, HLV, VĐV, bác sĩ, hậu cần...), được đài thọ kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Trưởng đoàn là ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao. 3 Phó đoàn là các ông Hoàng Quốc Vinh, Lê Thanh Hà và Nguyễn Ngọc Long, 21 cán bộ đoàn.

Đối với thể thao Thanh Hóa, sau quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, danh sách chính thức gồm 15 thành viên (2 Huấn luyện viên, 13 Vận động viên) sẽ tham gia tranh tài ở 8 bộ môn, cụ thể:

• Điền kinh: HLV Trần Văn Sỹ cùng 2 VĐV Quách Thị Lan và Bùi Thị Thu Hà.

• Pencak Silat: HLV Nguyễn Văn Hùng cùng 3 VĐV Dương Thị Hải Quyên, Lê Thị Vân Anh và Vũ Văn Kiên.

• Bơi: VĐV Phạm Thị Vân.

• Cử tạ: VĐV Trần Xuân Dũng.

• Muay: VĐV Nguyễn Thị Phương Hậu.

• Jujitsu: VĐV Nguyễn Thị Thanh Trúc và Lê Đức Cường.

• Bắn súng - Bắn cung: VĐV Mai Anh Tuấn (Bắn súng) và Nguyễn Trọng Hải (Bắn cung).

• Triathlon (3 môn phối hợp): VĐV Lê Thị Bích.

Điền kinh Thanh Hoá có sự góp mặt của HLV Trần Văn Sỹ và 2 VĐV: Quách Thị Lan, Bùi Thị Thu Hà.

Tại SEA Games 33 năm nay, bộ môn Điền kinh tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện quen thuộc của HLV Trần Văn Sỹ - người thầy đứng sau kỳ tích giành 4 HCV tại SEA Games 32 của VĐV Nguyễn Thị Oanh. Bên cạnh đó, sự trở lại của chân chạy Quách Thị Lan và màn “chào sân” SEA Games của Bùi Thị Thu Hà cũng mang lại nhiều hy vọng.

Lê Thị Vân Anh sẽ có lần đầu dự SEA Games ở môn Pencak Silat.

Ở môn Pencak Silat, dù bị nước chủ nhà hạn chế một số hạng cân sở trường, thầy trò HLV Nguyễn Văn Hùng vẫn được kỳ vọng sẽ mang về những tấm huy chương vàng quan trọng cho thể thao nước nhà trên đất Thái.

Cả Lê Thị Vân Anh và Vũ Văn Kiên đều là những võ sỹ giàu kinh nghiệm, được đánh giá cao ở khả năng tranh chấp huy chương vàng. Ở lần đầu tham gia, Dương Thị Hải Quyên cũng đã sẵn sàng để tạo bất ngờ ở hạng cân 55 kg nữ.

Nguyễn Thị Thanh Trúc là một trong những kỳ vọng “vàng” của thể thao Việt Nam.

Ngoài những cái tên đã làm quen với không khí của Đại hội thể thao khu vực như Phạm Thị Vân (môn Bơi) hay Nguyễn Thị Phương Hậu (môn Muay), thể thao Thanh Hóa kỳ vọng vào sự bứt phá của những cái tên lần đầu góp mặt như: Nguyễn Thị Thanh Trúc và Lê Đức Cường (môn Jujitsu), Lê Thị Bích (môn Triathlon),...

Một điều đáng tiếc ở SEA Games năm nay là sự vắng mặt của một số VĐV hàng đầu xứ Thanh như Đặng Thị Linh (môn Vật) hay Hoàng Thị Tình (môn Judo) do bị nước chủ nhà “hạn chế” một số nội dung được coi là thế mạnh của thể thao Việt Nam.

Bộ ba Thái Sơn - Ngọc Mỹ - Văn Thuận (áo trắng) được kỳ vọng sẽ cùng góp mặt tại SEA Games 33.

Ở môn bóng đá nam, người hâm mộ xứ Thanh cũng đang chờ đợi tin vui từ bộ ba tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo Đông Á Thanh Hoá. Đến nay, HLV trưởng Kim Sang Sik vẫn chưa thông báo danh sách 23 cầu thủ chính thức dự SEA Games 33.

Các trụ cột của CLB Đông Á Thanh Hóa như Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Ngọc Mỹ hay Lê Văn Thuận vẫn đang trong quá trình tập luyện cùng toàn đội và được kỳ vọng sẽ có tên trong danh sách cuối cùng. Nếu cả 3 cái tên này đều được HLV người Hàn Quốc tin tưởng lựa chọn, thể thao Thanh Hóa sẽ đóng góp tổng cộng 18 thành viên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games năm nay.

SEA Games 33 có 50 môn thi đấu chính thức, 574 nội dung thi đấu với tổng cộng 569 bộ huy chương. Ngoài ra, Đại hội thể thao khu vực còn tổ chức thêm 3 môn mang tính trình diễn là ném đĩa, kéo co, thể thao trên không. TTVN tranh tài ở 47 nội dung, đặt mục tiêu giành trên 80 HCV.

Kỳ Đại hội năm nay sẽ diễn ra từ ngày 01/12 đến ngày 21/12/2025 tại Thái Lan. Các VĐV Thanh Hóa với sự chuẩn bị kỹ lưỡng được kỳ vọng sẽ thi đấu tỏa sáng, đóng góp vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Hoàng Sơn