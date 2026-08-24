Thể thao quần chúng góp phần tạo nên những khu dân cư giàu sức sống

Phong trào TDTT quần chúng ở xã Cẩm Tân đang phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo người dân tham gia. Từ những buổi luyện tập tại nhà văn hóa thôn đến các giải đấu do xã tổ chức, thể thao không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe mà còn tạo không gian để người dân giao lưu, đoàn kết, gắn bó.

Hoạt động luyện tập, giao lưu bóng chuyền hơi thu hút đông đảo người dân xã Cẩm Tân tham gia.

Là một trong những “điểm sáng” về phong trào TDTT của xã, thôn Cẩm Long được hình thành trên cơ sở sáp nhập các thôn: Cao Long, Vân Ngọc và Long Tiến. Trước khi sáp nhập, mỗi thôn đều duy trì 1 đội bóng đá, 1 đội bóng chuyền da nam và 1 đội bóng chuyền hơi nữ. Hiện các đội thể thao tiếp tục được duy trì, trở thành một trong những hoạt động thu hút người dân tham gia thường xuyên. Buổi chiều hàng ngày, khi công việc tạm gác lại, các sân thể thao của thôn Cẩm Long lại rộn ràng tiếng nói cười. Người dân tập trung về đây luyện tập, cổ vũ, tạo nên một không gian sinh hoạt cộng đồng gần gũi.

Theo ông Bùi Văn Nam, trưởng thôn Cẩm Long, bóng chuyền đã trở thành môn thể thao quen thuộc trong sinh hoạt của người dân. Việc duy trì các hoạt động luyện tập, giao lưu, thi đấu không chỉ giúp mọi người rèn luyện sức khỏe mà còn tạo điều kiện để người dân gặp gỡ, gắn kết. “Bóng chuyền là môn thể thao được duy trì hàng ngày. Mỗi đội có từ 15 - 20 thành viên. Khi có các trận giao lưu, người dân trong thôn đến cổ vũ rất đông. Qua hoạt động thể thao, mọi người có thêm cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, cùng nhau xây dựng cộng đồng đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư”, ông Nam cho biết.

Không riêng thôn Cẩm Long, phong trào TDTT ở xã Cẩm Tân được duy trì khá đồng đều ở tất cả các khu dân cư. Toàn xã hiện có 20 đội bóng chuyền da nam và 20 đội bóng chuyền hơi nữ. Cùng với đó, bóng đá cũng là một trong những môn thể thao thu hút đông đảo thanh thiếu niên và người dân tham gia. Vào các dịp lễ, tết, những hoạt động thể thao truyền thống như ném còn, đánh mảng, kéo co... cũng được các khu dân cư tổ chức, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng sôi nổi, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.

Từ phong trào ở cơ sở, xã Cẩm Tân thường xuyên tổ chức các giải thể thao nhằm tạo sân chơi, tăng cường giao lưu giữa các thôn và khuyến khích người dân tham gia tập luyện. Nhờ duy trì luyện tập và giao lưu thường xuyên, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT trên địa bàn xã đạt hơn 40%. Thông qua những hoạt động chung, người dân có thêm không gian giao lưu, nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở vì thế đã trở thành nơi gặp gỡ, gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hiện nay, tỷ lệ khu dân cư văn hóa của xã đạt 100% và gia đình văn hóa đạt 84%.

Ông Lê Văn Giang, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Cẩm Tân, cho biết: “Xã luôn phấn đấu trở thành một trong những “điểm sáng” của khu vực miền núi về phong trào thể thao quần chúng. Do đó, cùng với duy trì hiệu quả các hoạt động thể thao cơ sở, xã cũng thường xuyên tham gia các giải thể thao quần chúng do tỉnh tổ chức. Qua các hoạt động này, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống người dân, đồng thời đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu”.

Cùng với việc duy trì phong trào TDTT, xã Cẩm Tân đang đứng trước yêu cầu sắp xếp lại không gian sinh hoạt cộng đồng sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị dân cư. Từ 20 thôn còn 7 thôn, quy mô dân cư và nhu cầu sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao cũng có những thay đổi. Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, luyện tập của người dân và tạo điều kiện để phong trào TDTT tiếp tục phát triển, xã sẽ chú trọng đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. Theo kế hoạch, xã dự kiến xây mới 7 nhà văn hóa thôn, mở rộng các sân thể thao và từng bước hoàn thiện không gian sinh hoạt cộng đồng phù hợp với quy mô dân cư mới.

Từ những hoạt động tập luyện được duy trì đều đặn ở các khu dân cư đến các giải thể thao được tổ chức vào những dịp lễ, tết, phong trào TDTT ở xã Cẩm Tân đang góp phần tạo nên những khu dân cư giàu sức sống. Không chỉ giúp người dân rèn luyện sức khỏe, những sân bóng, nhà văn hóa và hoạt động thể thao đang tạo thêm những điểm gặp gỡ, nơi người dân cùng tham gia, cùng chia sẻ và gắn bó với nhau. Đó cũng là cách đời sống văn hóa ở cơ sở được hình thành từ những hoạt động rất gần gũi, thiết thực.

Bài và ảnh: Hoài Anh