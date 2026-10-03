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Chủ công người Mỹ chính thức hội quân cùng XMLS Thanh Hóa

Duy Tính
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3/10, chủ công người Mỹ Claire Hoffman đã đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) để hội quân cùng đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa, chuẩn bị cho Vòng 2 Giải vô địch bóng chuyền các câu lạc bộ quốc gia năm 2026.

Chủ công người Mỹ chính thức hội quân cùng XMLS Thanh Hóa

Sáng 3/10, chủ công người Mỹ Claire Hoffman đã đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) để hội quân cùng đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa, chuẩn bị cho Vòng 2 Giải vô địch bóng chuyền các câu lạc bộ quốc gia năm 2026.

Chủ công người Mỹ chính thức hội quân cùng XMLS Thanh Hóa

Chủ công người Mỹ Claire Hoffman là sự bổ sung cần thiết cho hàng tấn công của XMLS Thanh Hóa.

Đây là lần đầu tiên Claire Hoffman sang Việt Nam thi đấu. Tay đập sinh năm 2000 sở hữu chiều cao 1m88 và chơi ở vị trí chủ công. Cô từng gây ấn tượng trong màu áo Đại học Washington trước khi bước vào con đường chuyên nghiệp và được triệu tập lên đội tuyển nữ Mỹ vào đầu năm 2026 thi đấu tại giải Pan American Cup và NORCECA Final Six.

Việc Claire Hoffman gia nhập XMLS Thanh Hóa là một trong những thương vụ đáng chú ý. Sự xuất hiện của tay đập này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng xứ Thanh tăng cường sức mạnh tấn công để hiện thực hóa tham lọt top 4 mùa giải năm nay.

Sau vòng 1, đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa đang tạm thời xếp thứ 6 với 3 trận thắng và 4 trận thua. Trước mắt thầy trò HLV Bùi Huy Sơn là 7 trận đấu tại vòng 2 để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Chủ công người Mỹ chính thức hội quân cùng XMLS Thanh Hóa

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Thanh Hóa cùng ban huấn luyện và các cầu thủ ra sân bay đón ngoại binh Claire Hoffman.

Sau Claire Hoffman, XMLS Thanh Hóa sẽ đón chào chủ công hàng đầu của bóng chuyền châu Á Sasipaporn Janthawisut vào ngày 10/10.

Hiện tại, đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa đã có mặt tại Vĩnh Long để bắt đầu làm quen khí hậu và tập luyện chuẩn bị vòng 2 Giải vô địch bóng chuyền các câu lạc bộ quốc gia năm 2026.

Theo kế hoạch, trận ra quân của đội là cuộc so tài với LP Bank Ninh Bình vào lúc 20h, ngày 14/10.

Duy Tính

Từ khóa:

#Tp Hồ Chí Minh #Thanh hóa #Xi măng Long Sơn #Hội quân #chủ công #Bóng chuyền nữ #Sân bay tân sơn nhất #Quốc gia #Vô địch #Xứ Thanh

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