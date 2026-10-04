Giải Golf Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng quyên góp 600 triệu đồng cho quỹ từ thiện

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 4/10, tại FLC Golf Links Sầm Sơn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Giải Golf Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng lần thứ V, năm 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao giải Golfer xuất sắc nhất.

Dự trao giải có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều.

Ông Nguyễn Minh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết: Qua nhiều lần tổ chức, Giải Golf Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng đã trở thành một trong những hoạt động đặc sắc, được mong đợi trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là không gian giao lưu, kết nối và mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh.

Các golfer chụp ảnh lưu niệm trước khi bước vào tranh tài.

Tham dự Giải Golf Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng lần thứ V, năm 2026 có hơn 140 golfer là những chủ doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh cùng các khách mời.

Các vận động viên được chia theo bảng A, B, C và bảng dành cho nữ, tranh tài theo thể thức đấu gậy, áp dụng hệ thống tính điểm với nhiều giải thưởng hấp dẫn bao gồm: giải Nhất - Nhì - Ba, Cú đánh xa nhất, Cú đánh gần cờ nhất và Hole in One.

Sân FLC Golf Links Sầm Sơn - nơi diễn ra giải đấu.

Giải Golf Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh tinh thần thể thao, tăng cường mối quan hệ, mở rộng giao lưu và hợp tác giữa các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng doanh nhân Thanh Hóa.

Golfer ở bảng nam tập trung vào từng cú đánh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao giải Nhất cho các golfer nam tại 3 bảng.

Song song với tinh thần thể thao, Giải Golf Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng năm 2026 còn mang ý nghĩa nhân văn khi các golfer, doanh nhân và đại diện các doanh nghiệp đã quyên góp được 600 triệu đồng cho Quỹ từ thiện “Tâm Phúc Doanh nhân” do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa sáng lập.

Đây không chỉ là sự sẻ chia vật chất, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của doanh nhân Thanh Hóa đối với cộng đồng và xã hội.

Ban Tổ chức giải ủng hộ Quỹ “Tâm Phúc Doanh nhân” 600 triệu đồng.

Sau Giải Golf Doanh nhân Thanhh Hóa mở rộng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh dự kiến tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm chào mừng kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026).

Duy Tính