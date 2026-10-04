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Giải Pickleball Doanh nhân phường Quảng Phú lần thứ I, năm 2026

Duy Tính
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(Baothanhhoa.vn) - Chào mừng kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026), Hội Doanh nhân phường Quảng Phú đã tổ chức thành công giải pickleball lần thứ I, năm 2026.

Giải Pickleball Doanh nhân phường Quảng Phú lần thứ I, năm 2026

Chào mừng kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026), Hội Doanh nhân phường Quảng Phú đã tổ chức thành công giải pickleball lần thứ I, năm 2026.

Giải Pickleball Doanh nhân phường Quảng Phú lần thứ I, năm 2026

Ban Tổ chức và các tay vợt chụp ảnh lưu niệm trong lễ khai mạc.

Tham dự giải có 60 tay vợt, tranh tài ở 2 nội dung: đôi nam và đôi nam nữ. Các cặp đôi được bốc thăm chia bảng, thi đấu vòng tròn một lượt 1 sec chạm 15 điểm để chọn ra các cặp đôi giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Giải Pickleball Doanh nhân phường Quảng Phú lần thứ I, năm 2026

Các trận đấu tại giải diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp.

Giải Pickleball Doanh nhân phường Quảng Phú góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, tăng cường giao lưu, kết nối giữa các doanh nhân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, các vận động viên đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp, những màn tranh tài hấp dẫn và kịch tính, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của khán giả.

Giải Pickleball Doanh nhân phường Quảng Phú lần thứ I, năm 2026

Ban Tổ chức vinh danh các cặp đôi đoạt giải.

Kết thúc các cuộc tranh tài, Ban Tổ chức đã trao cúp, huy chương và phần thưởng cho các cặp đôi giành vị trí cao tại 2 nội dung thi đấu.

Duy Tính

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