Sức trẻ vươn cao

Nền móng của mọi thành tích thể thao luôn bắt đầu từ những hạt giống tài năng được vun trồng đúng cách. Vì vậy, ngành thể thao tỉnh đã xác định rõ nâng cao chất lượng công tác đào tạo vận động viên (VĐV) trẻ chính là khâu then chốt. Từ đó những thế hệ VĐV trẻ tràn đầy năng lượng, bản lĩnh và khát khao cống hiến đang làm rạng danh quê hương trên các đấu trường trong nước và quốc tế.

Các VĐV tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Chia sẻ về định hướng này, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đàm Văn Long cho biết: “Trung tâm thực hiện nghiêm khâu tuyển chọn đầu vào với những yêu cầu khắt khe về thể lực, kỹ thuật ở từng bộ môn. Chúng tôi quyết tâm xây dựng lớp VĐV trẻ tự tin, bản lĩnh và khát khao cống hiến. Về lâu dài, chính những VĐV từng đạt thành tích cao tại các đấu trường châu lục và thế giới sẽ là lực lượng kế cận, trở thành các huấn luyện viên (HLV) có kinh nghiệm, trình độ cao trong tương lai”.

Hằng năm, HLV của 32 đội tuyển không ngại khó khăn, trực tiếp về tận cơ sở để tìm kiếm nhân tố mới. Đồng thời theo dõi các câu lạc bộ thể thao học đường, các giải thể thao học sinh để mở rộng nguồn phát hiện, tạo nền tảng phát triển bền vững, hình thành chuỗi đào tạo liên thông từ phong trào cơ sở đến thể thao thành tích cao.

Đô vật Lò Thị Hồng ở xã Tam Lư được phát hiện và tuyển chọn vào đội tuyển năm 2022 khi mới 12 tuổi. Từ sự tận tâm của các HLV cùng nỗ lực tập luyện của bản thân, Hồng nhanh chóng khẳng định được năng lực khi liên tiếp giành HCV tại các giải trẻ quốc gia từ năm 2023 đến 2026. Năm 2026 đánh dấu bước tiến nổi bật của nữ đô vật trẻ. Tháng 6, Hồng giành HCV hạng 45kg nữ tại Giải vô địch vật bãi biển trẻ châu Á tổ chức ở Đà Nẵng. Tiếp đó, tại Giải vô địch vật bãi biển trẻ thế giới 2026 ở Azerbaijan, Hồng xuất sắc mang về tấm HCV duy nhất cho đội tuyển vật Việt Nam, qua đó ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế.

Võ sĩ Muay Nguyễn Thị Phương Hậu đến với thể thao khá tình cờ. Sau khi được HLV Đinh Công Sơn đào tạo bài bản, hơn 10 năm gắn bó với Muay đã giúp cô gái từng nặng chưa đến 30kg trở thành “chiến binh thép” của thể thao Việt Nam. Phương Hậu liên tục khẳng định vị thế ở các giải đấu trong nước và ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế với HCV SEA Games 31, SEA Games 33 (2022, 2025), HCV Giải vô địch thế giới 2023 và đặc biệt là HCV Giải vô địch châu Á 2025.

Lò Thị Hồng và Nguyễn Thị Phương Hậu chỉ là 2 trong hàng trăm gương mặt trẻ của thể thao xứ Thanh đang trên đà phát triển và từng bước gặt hái thành công. Điều đó cho thấy khi VĐV trẻ được quan tâm đúng mức, được trao cơ hội và huấn luyện bằng giáo án phù hợp, tiềm năng hoàn toàn có thể được đánh thức.

Bên cạnh việc tuyển chọn, đào tạo bài bản, các VĐV trẻ đều được tạo điều kiện tham gia đầy đủ hệ thống các giải trẻ quốc gia hàng năm, các giải khu vực... để có thể khẳng định bản lĩnh, khả năng của mình. Trung tâm cũng nâng cao năng lực đội ngũ HLV, rà soát, xây dựng kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện phù hợp với đặc thù từng môn thể thao.

Nhiều năm qua, Thanh Hóa đã phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhiều gương mặt tiêu biểu cho thể thao Việt Nam, như: Quách Thị Lan, Quách Công Lịch, Lê Trọng Hinh, Trương Thị Thu (điền kinh); Hoàng Thị Tình (judo); Lê Thị Hiền (vovinam); Đặng Thị Linh (vật); Nguyễn Thị Phương Hậu (muay); Trần Thị Linh (boxing), Cao Thị Duyên (lặn); Phạm Thị Vân (bơi); Nguyễn Thị Thanh Trúc (jujitsu)... Thành tích của họ không chỉ khẳng định tài năng cá nhân, mà còn cho thấy vai trò của một hệ thống đào tạo biết kiên trì nuôi dưỡng VĐV qua nhiều năm.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh hiện có 32 đội tuyển với tổng số 800 VĐV, trong đó gồm 250 VĐV tuyến tỉnh, 250 VĐV tuyến trẻ và 300 VĐV tuyến năng khiếu. Tổng số VĐV cấp cao là 150, trong đó có 70 kiện tướng quốc gia, 80 VĐV cấp I quốc gia. Toàn tỉnh hiện có 80 VĐV thuộc các đội tuyển quốc gia. Trong đó có 41 VĐV thuộc đội tuyển quốc gia và 39 VĐV thuộc đội tuyển trẻ quốc gia.

Giai đoạn 2021-2025, VĐV Thanh Hóa đã tham gia 598 giải đấu trong nước và quốc tế, xuất sắc mang về 3.861 huy chương, trong đó có 1.164 HCV. Điều đáng chú ý là số lượng huy chương tăng đều qua từng năm. Trong đó các VĐV trẻ giành hàng trăm huy chương tại các giải trẻ quốc gia, giải vô địch các nhóm tuổi, đồng thời ghi dấu ấn mạnh mẽ ở đấu trường quốc tế. Tính đến hết tháng 9/2026, các VĐV Thanh Hóa đã tham gia 124 giải đấu và giành 1.018 huy chương, trong đó có 333 HCV. Riêng tại các giải vô địch trẻ quốc gia, các VĐV giành tới 445 huy chương các loại, trong đó có 137 HCV. Thành tích thời gian qua đã khẳng định chất lượng và sự đầu tư đúng hướng của công tác đào tạo trẻ.

“Ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ phối hợp các ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm tuyển chọn và đào tạo các VĐV tài năng cho tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt các chế độ, chính sách trong tập luyện, thi đấu, đãi ngộ đối với các VĐV, HLV. Cùng với đó, đầu tư có trọng điểm các tài năng trẻ, như có chế độ huấn luyện đặc biệt, đưa đi tập huấn nước ngoài, tạo điều kiện tham gia các giải đấu giúp các VĐV tài năng phát huy phẩm chất, thế mạnh. Qua đó tạo nguồn VĐV kế cận cho các đội tuyển, duy trì thành tích ổn định ở các giải trong nước và quốc tế; rèn luyện cho các VĐV trẻ ý chí, kỷ luật, bản lĩnh, tinh thần vượt khó và niềm tự hào cống hiến cho quê hương”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự cho biết.

Bài và ảnh: Anh Tuân