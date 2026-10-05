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Đình Bắc bỏ ngỏ, Việt Anh sẵn sàng trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup; Haaland báo tin không vui cho Man City

HS
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(Baothanhhoa.vn) - Malaysia quyết tâm chấm dứt chuỗi 12 năm không thắng Việt Nam; AFC Nations League ra đời: Cơ hội cọ xát đỉnh cao cho đội tuyển Việt Nam; Bồ Đào Nha và Hà Lan cùng thắng kịch tính tại UEFA Nations League... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (5/10).

Đình Bắc bỏ ngỏ, Việt Anh sẵn sàng trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup; Haaland báo tin không vui cho Man City

Malaysia quyết tâm chấm dứt chuỗi 12 năm không thắng Việt Nam; AFC Nations League ra đời: Cơ hội cọ xát đỉnh cao cho đội tuyển Việt Nam; Bồ Đào Nha và Hà Lan cùng thắng kịch tính tại UEFA Nations League... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (5/10).

Tuyển Việt Nam trước trận tranh hạng ba: Đình Bắc bỏ ngỏ, Việt Anh sẵn sàng chiến đấu

Trước thềm trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia diễn ra lúc 16h hôm nay (5/10), HLV Kim Sang-sik đối mặt bài toán nhân sự nan giải.

Đình Bắc bỏ ngỏ, Việt Anh sẵn sàng trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup; Haaland báo tin không vui cho Man City

Đình Bắc (phải) gặp vấn đề về sức khỏe. Ảnh: VFF

Bên cạnh việc Đỗ Hoàng Hên chắc chắn vắng mặt vì chưa kịp bình phục chấn thương bắp chân, tiền đạo chủ lực Nguyễn Đình Bắc cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân do gặp vấn đề về sức khỏe và phải tập riêng trong buổi tập cuối.

Dù vậy, đội tuyển đón nhận tin vui từ hàng thủ khi trung vệ trụ cột Bùi Hoàng Việt Anh đã kịp bình phục và sẵn sàng thi đấu. Sự góp mặt của Việt Anh là điểm tựa tối quan trọng để chống đỡ các chân sút cao lớn bên phía Malaysia.

Đình Bắc bỏ ngỏ, Việt Anh sẵn sàng trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup; Haaland báo tin không vui cho Man City

Việt Anh (20) có thể thi đấu trận gặp Malaysia ngày 5/10. Ảnh: Getty

Giữa bão chấn thương, HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực hết mình để khép lại giải đấu bằng kết quả tích cực tặng người hâm mộ.

Malaysia quyết tâm chấm dứt chuỗi 12 năm không thắng Việt Nam

Trước trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 chiều nay (5/10), HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố Malaysia quyết tâm khép lại chuỗi 12 năm không thắng Việt Nam. Dù mất đội trưởng Dion Cools, “Bầy hổ” sở hữu lực lượng mạnh với các ngoại binh nhập tịch chất lượng.

Đình Bắc bỏ ngỏ, Việt Anh sẵn sàng trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup; Haaland báo tin không vui cho Man City

HLV Tan Cheng Hoe (giữa) của Malaysia dự họp báo tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia ngày 24/9/2026. Ảnh: MalaysiaNT

Ngược lại, tuyển Việt Nam chịu tổn thất lớn về nhân sự, suy giảm thể lực sau chuỗi trận căng thẳng và thất bại trước Thái Lan. Tuy nhiên, đánh giá cao lối chơi chuyển trạng thái nhanh của đối thủ, HLV Tan Cheng Hoe yêu cầu học trò giữ vững sự tập trung cao độ để hiện thực hóa việc phá dớp lịch sử.

AFC Nations League ra đời: Cơ hội cọ xát đỉnh cao cho đội tuyển Việt Nam

Theo kế hoạch dự thảo của AFC, giải đấu AFC Nations League dự kiến sẽ chính thức khởi tranh định kỳ hai năm một lần từ năm 2030, được tổ chức song song với quy trình vòng loại World Cup và Asian Cup.

Đình Bắc bỏ ngỏ, Việt Anh sẵn sàng trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup; Haaland báo tin không vui cho Man City

Đội tuyển Việt Nam sẽ nằm nhóm 18 đội hạng 1 châu Á khi AFC Nations League ra đời.

Giải đấu mới sẽ chia các đội tham dự thành ba hạng. Dựa trên vị trí hiện tại, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ góp mặt ở nhóm hạng 1 cao nhất cùng 18 đội tuyển mạnh hàng đầu châu Á. Giai đoạn 2028 - 2029 sẽ diễn ra giải đấu thử nghiệm để phân chia các nhóm hạt giống, đồng thời áp dụng cơ chế thăng hạng, xuống hạng trực tiếp và các trận play-off.

Sân chơi này hứa hẹn tạo bước ngoặt lớn, giúp bóng đá Việt Nam thường xuyên được thử lửa và đối đầu với các cường quốc bóng đá châu lục.

Bồ Đào Nha và Hà Lan cùng thắng kịch tính 2-1 tại UEFA Nations League

Loạt trận UEFA Nations League chứng kiến những chiến thắng sít sao của các ông lớn châu Âu.

Đình Bắc bỏ ngỏ, Việt Anh sẵn sàng trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup; Haaland báo tin không vui cho Man City

Goncalo Ramos thay thế Cristiano Ronaldo trên hàng công. Ảnh: UEFA

Bồ Đào Nha lội ngược dòng vượt qua Na Uy 2-1 nhờ các pha lập công của Joao Cancelo và Goncalo Ramos – người hoàn thành xuất sắc vai trò thay thế Cristiano Ronaldo trên hàng công, sau bàn mở tỷ số đẹp mắt của Ajer bên phía đội khách.

Đình Bắc bỏ ngỏ, Việt Anh sẵn sàng trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup; Haaland báo tin không vui cho Man City

Joshua Zirkzee vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn giúp Hà Lan khuất phục Serbia 2-1. Ảnh: UEFA

Tương tự, Hà Lan cũng giành chiến thắng 2-1 trước Serbia trong ngày đội trưởng Virgil van Dijk cán mốc 100 trận khoác áo ĐTQG.

Sau khi Koopmeiners của Hà Lan mở tỷ số và Cvetkovic gỡ hòa cho Serbia, tiền đạo thuộc biên chế Man Utd Joshua Zirkzee đã tỏa sáng từ băng ghế dự bị để ghi bàn thắng quyết định, mang về 3 điểm trọn vẹn cho đoàn quân của HLV Xavi.

Đình Bắc bỏ ngỏ, Việt Anh sẵn sàng trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup; Haaland báo tin không vui cho Man City

Kết quả các trận đấu ở Nations League rạng sáng 5/10. Ảnh: UEFA

Haaland báo tin không vui cho Man City trước đại chiến Liverpool

Erling Haaland khiến Manchester City lo lắng khi chủ động xin rời sân ở phút 67 trận Na Uy gặp Bồ Đào Nha do vấn đề thể trạng. Dù chưa có thông báo chính thức về chấn thương từ Liên đoàn Bóng đá Na Uy và chân sút 26 tuổi vẫn di chuyển bình thường, việc quá tải sau loạt trận quốc tế dấy lên mối lo lớn cho “The Citizens”.

Đình Bắc bỏ ngỏ, Việt Anh sẵn sàng trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup; Haaland báo tin không vui cho Man City

Haaland gặp vấn đề về sức khỏe khiến Man City không khỏi lo lắng.

Tin dữ này đến vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm, ngay trước thềm chuyến làm khách giông bão trên sân Anfield của Liverpool, trong bối cảnh Man City vừa đối mặt khủng hoảng cáo buộc tài chính. Đội chủ sân Etihad đang chờ Haaland trở lại để kiểm tra y tế cụ thể.

HS

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