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Lần thứ hai tổ chức Giải Pickleball họ Trần tỉnh Thanh Hóa

Anh Tuân
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/10, tại cụm sân pickleball Việt Hùng (phường Hạc Thành), Giải Pickleball họ Trần tỉnh Thanh Hóa lần II, năm 2026 đã diễn ra sôi nổi, hào hứng với tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng.

Lần thứ hai tổ chức Giải Pickleball họ Trần tỉnh Thanh Hóa

Ngày 4/10, tại cụm sân pickleball Việt Hùng (phường Hạc Thành), Giải Pickleball họ Trần tỉnh Thanh Hóa lần II, năm 2026 đã diễn ra sôi nổi, hào hứng với tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng.

Lần thứ hai tổ chức Giải Pickleball họ Trần tỉnh Thanh Hóa

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ.

Giải do Ban Chấp hành Câu lạc bộ Doanh nhân họ Trần tỉnh Thanh Hóa tổ chức, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 22 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Giải thu hút 100 vận động viên, tranh tài ở các nội dung thi đấu: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Lần thứ hai tổ chức Giải Pickleball họ Trần tỉnh Thanh Hóa

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba nội dung đôi nữ.

Ở lần thứ hai tổ chức, giải đã trở thành một ngày hội thể thao giàu sức lan tỏa, hướng tới mục tiêu “Đoàn kết - Giao lưu - Cống hiến”. Xuyên suốt giải, các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, cống hiến, mang đến những trận đấu hấp dẫn; đội ngũ trọng tài điều hành các trận đấu công tâm, khách quan, trung thực. Những pha bóng đẹp, các màn phối hợp ăn ý cùng tinh thần thi đấu quyết tâm đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, góp phần tạo nên bầu không khí cởi mở, đúng với tinh thần kết nối mà giải hướng tới.

Lần thứ hai tổ chức Giải Pickleball họ Trần tỉnh Thanh Hóa

Các tay vợt mang đến nhiều trận đấu kịch tính, chất lượng chuyên môn cao.

Không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần, thông qua giải, Ban Tổ chức mong muốn tạo điều kiện để các vận động viên gặp gỡ, giao lưu, nâng cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp trong văn hóa dòng họ.

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao cúp, huy chương và phần thưởng cho các vận động viên xuất sắc ở các nội dung thi đấu.

Lần thứ hai tổ chức Giải Pickleball họ Trần tỉnh Thanh Hóa

Các cá nhân họ Trần tỉnh Thanh Hóa được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng họ Trần Việt Nam.

Nhân dịp này, nhiều cá nhân thuộc họ Trần tỉnh Thanh Hóa đã được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng họ Trần Việt Nam.

Anh Tuân

Từ khóa:

#Pickleball #Ngày doanh nhân Việt Nam #Ngày phụ nữ Việt Nam #Tinh thần #phường Hạc Thành #tỉnh #Đoàn kết #Vận động viên #Thể thao #Quảng bá hình ảnh

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