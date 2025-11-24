Thầy giáo trẻ tích cực đổi mới phương pháp dạy học

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng phần mềm Plickers... trong hoạt động giảng dạy, thầy giáo trẻ Phạm Hữu Hảo (SN 1997), giáo viên môn Ngữ văn, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Vĩnh Lộc đã biến những tiết học Ngữ văn trở nên hấp dẫn.

Thầy Phạm Hữu Hảo, giáo viên môn Ngữ văn, Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Lộc. Ảnh: Linh Hương

Tiết học Ngữ văn của lớp 11A trở nên sôi động và hấp dẫn bởi thầy Hảo không bắt đầu bài giảng theo lối quen thuộc, mà thường khơi gợi cảm xúc và trí tưởng tượng của học trò bằng một bức tranh, một đoạn video hay đơn giản chỉ là một câu hỏi gợi mở... Những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành “chìa khóa” đưa các em bước vào thế giới của văn chương một cách tự nhiên và đầy hào hứng. Với chủ đề “Cấu trúc của văn bản nghị luận”, thầy Hảo đã sử dụng văn bản “Tôi có một ước mơ” của tác giả Martin Luther King trong sách Ngữ văn lớp 11 và sử dụng phần mềm ứng dụng Plickers để hỗ trợ giảng dạy. Phương pháp này bao gồm việc sử dụng thẻ trả lời có mã, máy tính và điện thoại thông minh để tạo câu hỏi, thu thập và phân tích phản hồi nhanh chóng từ học sinh, giúp tạo sự tương tác và đánh giá hiệu quả.

Em Đỗ Châu Anh, học sinh Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Lộc, chia sẻ: “Em bắt đầu được học văn với thầy Hảo từ năm lớp 10. Những bài giảng của thầy rất dễ hiểu thông qua việc thầy sử dụng các phương pháp dạy học tích cực vào trong các tiết học để tạo cho chúng em hứng thú khi học bài, từ đó giúp chúng em yêu thích môn Ngữ văn hơn. Ngoài ra, thầy còn thường xuyên tổ chức các hoạt động theo nhóm nhỏ giúp chúng em gắn kết và làm quen với phương pháp làm việc nhóm”.

Tâm huyết với nghề, sau những giờ học chính khóa, thầy Hảo luôn dành thời gian kèm cặp những học sinh còn yếu hoặc kiên nhẫn giải đáp những thắc mắc của các học trò về bài vừa học. Chính sự tận tâm ấy đã giúp các em học sinh yếu tiến bộ rõ rệt và thêm yêu thích việc học.

Thầy giáo Lê Văn Duy, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Lộc, chia sẻ: “Thầy Hảo là một giáo viên trẻ, nhiệt huyết với nghề, mặc dù mới công tác tại trường 3 năm nhưng thầy đã rất nỗ lực rèn giũa các em học sinh với nhiều phương pháp giảng dạy sáng tạo. Thầy Hảo không chỉ được các em học sinh yêu mến mà còn được đồng nghiệp quý trọng bởi sự tận tâm với nghề".

Không chỉ truyền cảm hứng trong mỗi giờ lên lớp, thầy Hảo còn ghi dấu ấn bằng những thành tích nổi bật trong sự nghiệp. Năm học 2025-2026, thầy xuất sắc giành giải nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chương trình GDTX cấp THPT. Cùng năm, thầy vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Thầy cũng được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2024-2025... Những thành tích ấy không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực mà còn là động lực để thầy tiếp tục lan tỏa niềm say mê, nhiệt huyết đến mỗi học trò.

Thầy Hảo chia sẻ: “Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhìn thầy cô giáo của mình say sưa giảng bài, tôi đã có một sự ngưỡng mộ rất lớn và dần yêu thích nghề dạy học. Sau khi tốt nghiệp sư phạm và trở thành giáo viên, tôi đã luôn nỗ lực hết mình trong giảng dạy, tạo động lực và khơi dậy niềm yêu thích đối với việc học cho các em học sinh thông qua việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để giờ học trở nên sinh động, hấp dẫn hơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường”.

Với các em học sinh, thầy giáo Phạm Hữu Hảo không chỉ là người thầy mà còn là người bạn đồng hành đúng nghĩa. Chính sự gần gũi, thấu hiểu và sẻ chia ấy đã giúp các em học sinh tiến bộ mỗi ngày. Đồng thời cũng làm nên thành công của thầy trong hành trình “gieo tri thức, gặt niềm tin”.

Linh Hương