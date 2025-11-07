Thắp sáng niềm tin từ sức mạnh đoàn kết

Ngày 7/11, Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức Đại hội Đại biểu khóa XXIX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa khóa XXIX, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn bám sát, phối hợp và thực hiện toàn diện, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn; tích cực tham gia, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, như: Hỗ trợ thi công Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối, khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi, 2024), bão số 10 (Bualoi 2025) đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy.

Hằng năm, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động, quan tâm đời sống văn hóa – tinh thần, trích gần 1 tỷ đồng cải thiện bữa ăn, trang bị dụng cụ thể thao, tổ chức “Bữa ăn Công đoàn” và các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi; phối hợp thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ lương, thưởng, bảo hiểm, hiếu hỉ, thăm hỏi hỗ trợ người lao động khó khăn; xây dựng “Mái ấm Công đoàn” trị giá 120 triệu đồng.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn luôn quan tâm con em CBCNV qua các chương trình Tết thiếu nhi, Trung thu, khen thưởng học sinh giỏi với tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng. Thường xuyên thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 và vào dịp Tết hàng năm số tiền gần 200 triệu đồng, phát động hiến máu nhân đạo với trên 200 đơn vị máu/lần, thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội.

Ông Trần Tuấn Khanh – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Tuấn Khanh – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ghi nhận, đánh giá cao kết quả Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Công đoàn chính là trung tâm kết nối, là chỗ dựa tin cậy, mắt xích bền chặt giữa chuyên môn với tập thể CBCNV. Trong bối cảnh ngành Điện đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng số hóa và phát triển bền vững, ông Trần Tuấn Khanh đề nghị: Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng hành cùng chuyên môn trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh; coi an toàn vệ sinh lao động là giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và truyền thông nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, bản lĩnh, tâm huyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tài chính công đoàn, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển an toàn, hiện đại, bền vững, vì người lao động, vì khách hàng và vì sự phát triển chung của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Ông Lê Thanh Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã thảo luận, thông qua phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2025–2030, trọng tâm là: Xây dựng công đoàn đoàn kết, vững mạnh; bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống người lao động; nâng cao thu nhập, phúc lợi, phát huy dân chủ cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo, đồng hành cùng chuyên môn trong chuyển đổi số và phát triển bền vững; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng cán bộ và công tác nữ công.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa khóa XXIX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa XXIX, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 13 đồng chí là những cán bộ tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tinh thần cống hiến của hơn 1500 đoàn viên, người lao động toàn Công ty.

Phát huy tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025–2030 khép lại trong niềm tin và khí thế mới. Bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, Công đoàn tiếp tục đồng hành cùng chuyên môn, đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo thiết thực đời sống người lao động. Tập thể CBCNV quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương xứ Thanh.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền