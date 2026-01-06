Năm 2025, ngành Tài chính đã thực sự phát huy vai trò điều phối trung tâm của nền kinh tế

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành tài chính tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh tài chính quốc gia; ưu tiên nguồn lực cho các công trình, dự án trọng điểm; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển hộ kinh doanh và doanh nghiệp...

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Sở Tài chính và các ban, ngành, đơn vị tham dự hội nghị.

Chiều 6/1, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2025, ngành Tài chính đã thể hiện rõ vai trò “trụ cột" ổn định của nền kinh tế. Với tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết liệt, Bộ Tài chính đã tham mưu kịp thời cho Chính phủ điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Kết quả nổi bật là tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt khoảng 8%; lạm phát được kiểm soát quanh mức 3,3%. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, vượt hơn 34% dự toán, tạo dư địa quan trọng cho đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội.

Năm 2025 cũng ghi dấu bước chuyển lớn trong cải cách thể chế tài chính - ngân sách với hàng loạt luật, nghị định, thông tư được ban hành, sửa đổi theo hướng thể chế kiến tạo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác quản lý thuế, hải quan, kho bạc được đẩy mạnh; hóa đơn điện tử, thuế điện tử, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo từng bước trở thành công cụ quản lý chủ lực.

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung làm rõ những điểm sáng trong công tác tài chính - ngân sách, kế hoạch - đầu tư năm 2025, đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Nổi bật là các tham luận về cải cách chính sách thuế theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; kết quả triển khai Đề án 06 trong ngành Tài chính giai đoạn 2022-2025; chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi tiến tới xóa bỏ thuế khoán...

Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian thảo luận về cải cách thể chế, điều hành giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Năm 2025, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa đã cùng toàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo nên bức tranh phát triển tích cực của địa phương. Theo đó, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,27%; quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt hơn 333.600 tỷ đồng, cao nhất khu vực Bắc Trung bộ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 56.901 tỷ đồng, vượt 25,1% dự toán và tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương có số thu lớn của cả nước. Chi ngân sách được điều hành chặt chẽ, hiệu quả, bảo đảm kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 148.500 tỷ đồng; số doanh nghiệp thành lập mới vượt kế hoạch. Đặc biệt, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi dữ liệu tài chính - ngân sách sau khi kết thúc chính quyền cấp huyện được triển khai khẩn trương, cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm hoạt động tài chính công thông suốt, không bị gián đoạn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực và kết quả toàn diện của ngành Tài chính trong năm 2025. Thủ tướng khẳng định: trong bối cảnh đầy biến động, ngành Tài chính đã thực sự phát huy vai trò điều phối trung tâm của nền kinh tế, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo dư địa cho phát triển và củng cố niềm tin của xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tài chính không chỉ là công cụ điều tiết, mà phải thực sự trở thành động lực dẫn dắt tăng trưởng. Ngành Tài chính cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng yêu cầu ngành Tài chính tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh tài chính quốc gia; ưu tiên nguồn lực cho các công trình, dự án trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt kết nối với Trung Quốc; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Cùng với đó, cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các dự án hạ tầng chiến lược, kiên quyết giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025 đã phân bổ trước ngày 30/1/2026.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục rà soát, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công; phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy các khu vực kinh tế phát triển lành mạnh, bền vững.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu ngành Tài chính đi đầu trong ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, dành nguồn lực thỏa đáng cho các lĩnh vực này nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

