Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới

Sáng 30/4, 10 địa phương thuộc thành phố Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập phường đã tổ chức Lễ công bố nghị quyết. Ngày 30/4, cũng đánh dấu thành phố Đồng Nai chính thức vận hành theo Nghị quyết của Quốc hội.

Một khu đô thị ven sông Đồng Nai thuộc xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai.

Theo đó, 10 phường mới thuộc thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích, dân số, bộ máy 10 xã trước đó, gồm: Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh. Các phường chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay (30/4/2026).

Phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Nhơn Trạch, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai nhấn mạnh, việc thành lập phường Nhơn Trạch diễn ra đúng ngày 30/4, cũng là ngày thành phố Đồng Nai được thành lập và chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới với mô hình chính quyền đô thị hiện đại.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai phát biểu tại lễ công bố thành lập phường Nhơn Trạch.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đặc biệt to lớn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn thành phố, mở ra giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn mới, không gian phát triển mới, vị thế mới và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Việc thành lập phường Nhơn Trạch nói riêng và thành phố Đồng Nai nói chung đánh dấu bước chuyển mình từ mô hình quản trị nông thôn sang đô thị hiện đại. Việc này không phải ngày một ngày hai có thể chuyển được tất cả mọi thứ, nhưng phải thực hiện nhanh chóng, kịp thời, không để ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp khi chuyển đổi. Do đó, cả hệ thống chính trị chuyển mình ngay lập tức, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ diễn ra bình thường, thông suốt.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Nai đề nghị phường Nhơn Trạch khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, tư duy quản trị đô thị hiện đại và tác phong phục vụ chuyên nghiệp.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng phường Nhơn Trạch.

Phường Nhơn Trạch phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm sớm đưa vào khai thác, góp phần thúc đẩy sự phát triển, đưa Nhơn Trạch trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố Đồng Nai.

Sáng cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã đến dự lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 9 phường mới còn lại trên địa bàn.

Thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai giáp Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.

Quốc hội cũng giao các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương theo quy định; ổn định đời sống nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai cùng các đại biểu.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Đồng Nai kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Không khí chào đón Đồng Nai lên thành phố tại đường Dương Tử Giang, phường Tam Hiệp.

Thành phố Đồng Nai có diện tích tự nhiên 12.737,18km2, quy mô dân số 4.491.408 người và 95 đơn vị hành chính cấp xã gồm 33 phường và 62 xã.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng ký ban hành Nghị quyết số 252/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai.

Theo đó, thành lập Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. Thành lập Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Theo Báo Nhân Dân