Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thanh niên xã Ba Đình viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Dương Huyền (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày đầu tháng 9/2025, không khí ở xã Ba Đình thêm phần sôi nổi với phong trào thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực, khẳng định tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ địa phương đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những ngày đầu tháng 9/2025, không khí ở xã Ba Đình thêm phần sôi nổi với phong trào thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực, khẳng định tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ địa phương đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên thôn An Thọ, xã Ba Đình viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026, hiện nay xã Ba Đình đang tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Mặc dù chưa đến ngày khám sơ tuyển theo quy định, nhưng đã có nhiều thanh niên trên địa bàn tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ.

Tại thôn An Thọ, phong trào thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ đã lan tỏa mạnh mẽ khi Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tiếp nhận 3 lá đơn đăng ký. Trong đó, Thịnh Văn Đạt, Nguyễn Minh Đức và Khương Văn Tuấn là những gương mặt tiêu biểu, tiên phong bày tỏ nguyện vọng được khoác lên mình màu áo lực lượng vũ trang. Hai trong số họ là đảng viên trẻ, luôn gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, phong trào địa phương, nay tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm bằng hành động thiết thực, tình nguyện lên đường nhập ngũ tiếp nối truyền thống cha anh.

Nguyễn Minh Đức, đảng viên trẻ của thôn An Thọ bày tỏ: "Tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự lớn lao của tuổi trẻ. Đây sẽ là cơ hội để em được rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật, từ đó trưởng thành hơn và có thêm điều kiện đóng góp cho quê hương, đất nước”.

Thanh niên xã Ba Đình viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Đơn tình nguyện nhập ngũ của đảng viên trẻ Khương Văn Tuấn, thôn An Thọ.

Khương Văn Tuấn, chàng trai mới ngoài đôi mươi, cũng tự tay viết đơn tình nguyện nhập ngũ, lựa chọn môi trường quân ngũ để rèn luyện. Tuấn bày tỏ: “Với tôi, được đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân là niềm tự hào lớn nhất của tuổi trẻ. Tôi mong muốn được thử thách, rèn luyện trong môi trường quân ngũ để tích lũy bản lĩnh, ý chí và kỷ luật. Bởi, đó không chỉ là trách nhiệm của một công dân, mà còn là bổn phận của một đảng viên trẻ phải dám đi đầu, gánh vác, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc”.

Thanh niên xã Ba Đình viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Những thanh niên tiêu biểu của xã Ba Đình viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2026.

Việc nhiều thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ thể hiện truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ xã Ba Đình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là động lực để địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026, đảm bảo chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu được giao, góp phần viết tiếp trang sử hào hùng, truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Ba Đình.

Dương Huyền (CTV)

