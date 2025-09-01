Thành nhà Hồ thu hút đông đảo du khách trong kỳ nghỉ lễ

(Baothanhhoa.vn) - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Thành nhà Hồ tiếp tục là một trong những địa điểm thu hút khá đông du khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Thành nhà Hồ tiếp tục là một trong những địa điểm thu hút khá đông du khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Du khách nhí đến tham quan Thành nhà Hồ.

Du khách thích thú trải nghiệm không gian bếp xưa của người dân địa phương.

Du khách check-in tại không gian trưng bày hiện vật ngoài trời tại Thành nhà Hồ.

Du khách tham quan khu vực trưng bày hiện vật tại Thành nhà Hồ.

Nhà trưng bày hiện vật tại Thành nhà Hồ hiện đang trưng bày nhiều hiện vật tiêu biểu gắn với quá trình ra đời, tồn tại và phát triển triều đại Nhà Hồ trong lịch sử như: Bi đá, đạn đá, gạch xây thành có khắc minh văn, thống đất nung...

Du khách nghe thuyết minh về hiện vật tại nhà trưng bày hiện vật.

Du khách quét mã QR để dễ dàng tiếp cận thông tin lịch sử, kiến trúc và địa điểm tham quan tại Thành Nhà Hồ.

Nguyễn Đạt

