Thành nhà Hồ chỉnh trang cảnh quan, sẵn sàng chào đón Tết Bính Ngọ

Hoàng Đông - Phương Đỗ
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm Ất Tỵ, Khu Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ khoác lên mình một diện mạo mới. Từ cổng thành uy nghiêm, những tuyến đường nội khu, khuôn viên di tích đến các điểm đón khách đều đang được chỉnh trang đồng bộ, gọn gàng, sạch đẹp, sẵn sàng chào đón người dân và du khách trong dịp Tết Bính Ngọ.

Những ngày cuối năm Ất Tỵ, Khu Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ khoác lên mình một diện mạo mới. Từ cổng thành uy nghiêm, những tuyến đường nội khu, khuôn viên di tích đến các điểm đón khách đều đang được chỉnh trang đồng bộ, gọn gàng, sạch đẹp, sẵn sàng chào đón người dân và du khách trong dịp Tết Bính Ngọ.

Tại khu vực cổng Nam - điểm nhấn kiến trúc tiêu biểu của Thành nhà Hồ, các lối đi lát đá được làm sạch, cỏ dại được phát quang, những bồn hoa được bổ sung và chăm sóc cẩn thận.

Nhân viên Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa chăm sóc bồn hoa, tạo điểm nhấn cảnh quan trong khu di tích.

Công tác vệ sinh, cắt tỉa cây xanh được triển khai đồng loạt tại các khu vực tham quan.

Theo kế hoạch đã được Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa xây dựng, công tác chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, hoa cảnh được triển khai đồng loạt trong tháng cận Tết, nhằm đảm bảo không gian di tích vừa trang nghiêm, vừa thân thiện, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách ngay từ những bước chân đầu tiên.

Nhân viên, người lao động được huy động tham gia vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, chỉnh sửa thảm cỏ, chăm sóc hệ thống cây cảnh trong khuôn viên di tích.

Ở khu vực trưng bày các hiện vật ngoài trời như hệ thống súng thần công, tường thành cổ, nền móng kiến trúc xưa, công tác vệ sinh, thu gom rác thải, làm sạch bề mặt được chú trọng. Các hiện vật được giữ nguyên trạng, không trang trí cầu kỳ, đảm bảo đúng nguyên tắc bảo tồn.

Việc chỉnh trang cảnh quan không chỉ tập trung vào khu vực trung tâm di tích mà còn mở rộng ra các tuyến đường dẫn vào di sản, khu vực làng xóm lân cận. Những hàng cây ven đường được cắt tỉa gọn gàng, bồn hoa được chăm sóc, góp phần tạo nên không gian xanh - sạch - đẹp, đồng bộ từ ngoài vào trong.

Ông Trịnh Hữu Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Dịp Tết Bính Ngọ 2026, tại Khu Di sản văn hoá thế giới Thành nhà Hồ sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc nhằm tạo không khí vui tươi, ấm áp và lan tỏa các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản. Theo đó, Ban Quản lý sẽ triển khai trưng bày pano ảnh với chủ đề “Thành nhà Hồ - Giá trị nổi bật toàn cầu”, tái hiện không gian Tết xưa, tổ chức các hoạt động cho chữ đầu xuân, biểu diễn văn nghệ phục vụ Nhân dân và du khách. Đặc biệt, vào ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ, nghi lễ Thượng nêu sẽ được tổ chức, góp phần gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống gắn với di sản Thành nhà Hồ".

