Tăng sức hấp dẫn cho tour Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chuẩn bị đón lễ hội mùa xuân Bính Ngọ 2026, du lịch Thanh Hóa đã, đang tập trung làm mới sản phẩm, gia tăng trải nghiệm hấp dẫn cho các tour du xuân. Từ tour văn hóa lịch sử - tâm linh, sinh thái cộng đồng đến nghỉ dưỡng biển, các doanh nghiệp đang chủ động “làm mới mình” để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Khu Di tích lịch sử Lam Kinh - điểm đến hấp dẫn trong chùm tour du xuân xứ Thanh.

Tết Nguyên đán từ lâu không chỉ là thời khắc sum vầy của mỗi gia đình mà còn là dịp nhu cầu du xuân, tham quan, trải nghiệm văn hóa của người dân gia tăng mạnh mẽ. Nắm bắt xu hướng đó, các điểm đến, doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch, làm mới sản phẩm, tập trung khai thác thị trường nội tỉnh với những tour ngắn ngày, giàu trải nghiệm, mang đậm bản sắc xứ Thanh. Ngoài ra, công tác truyền thông, quảng bá tour Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng được doanh nghiệp đẩy mạnh theo hướng linh hoạt, đa nền tảng. Cùng với các kênh truyền thống, doanh nghiệp tích cực khai thác mạng xã hội, nền tảng số để giới thiệu sản phẩm, chia sẻ hình ảnh, video trải nghiệm thực tế... Việc ứng dụng công nghệ số giúp thông tin tour đến với du khách nhanh chóng, minh bạch, tạo niềm tin và sự thuận tiện trong quá trình lựa chọn dịch vụ.

Điểm dễ nhận thấy trong các tour tết năm nay là sự chuyển dịch rõ nét từ tham quan đơn thuần sang trải nghiệm văn hóa - cảm xúc. Thay vì chỉ “đi - xem - về”, các tour được thiết kế theo hướng để du khách cảm nhận chiều sâu văn hóa địa phương tại mỗi điểm đến. Trong đó, các tour du xuân văn hóa lịch sử - tâm linh tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, thay vì tổ chức rời rạc từng điểm đến, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng tour theo chủ đề, kết nối các di tích tiêu biểu của tỉnh như Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, đền Bà Triệu, đền Cửa Đạt, Phủ Na, chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh, đền Nưa - Am Tiên... Điểm nhấn là nâng cao chất lượng hoạt động thuyết minh, lồng ghép các câu chuyện lịch sử, tín ngưỡng, phong tục đầu năm, giúp du khách hiểu và cảm nhận rõ hơn giá trị di sản.

Song song với đó, tour du xuân làng cổ, làng nghề truyền thống được làm mới theo hướng trải nghiệm thực tế. Các điểm đến như làng cổ Đông Sơn, làng du lịch Yên Trung, làng nghề đúc đồng Trà Đông... đã được một số doanh nghiệp như VNPlus Travel, Trust Việt Travel, Lê Gia Travel đưa vào chùm tour “Tết quê xứ Thanh”. Du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp tham gia gói bánh, nấu mâm cỗ tết, trải nghiệm nghề truyền thống, nghe kể chuyện làng, chuyện nghề, qua đó cảm nhận rõ nét hơn không khí tết cổ truyền.

Bà Phan Thị Hà, Công ty CP Thương mại và Du lịch Lê Gia (phường Hạc Thành) cho biết: “Tết Nguyên đán là thời điểm du khách quan tâm nhiều hơn đến yếu tố văn hóa và cảm xúc. Vì vậy, các tour tết năm nay của chúng tôi tập trung làm mới nội dung trải nghiệm, tăng thời gian khám phá và giảm số lượng điểm. Những tour du xuân đến suối cá Cẩm Lương, Cửa Đạt, Phủ Na, Đền Nưa - Am Tiên hay Lam Kinh, Thành Nhà Hồ sẽ kết hợp trải nghiệm ẩm thực, văn hóa dân gian đặc sắc của điểm đến, hoặc kết nối với tour nghỉ dưỡng Pù Luông đang nhận được sự quan tâm lớn từ du khách”.

Cũng theo bà Phan Thị Hà, để tăng sức hút cho tour tết nội tỉnh, doanh nghiệp lữ hành đã chủ động xây dựng sản phẩm theo từng phân khúc thị trường khách. Với gia đình có trẻ nhỏ là các tour trải nghiệm nông nghiệp, giáo dục kỹ năng sống; với người cao tuổi tập trung vào các tour tâm linh, nghỉ dưỡng; với giới trẻ là tour khám phá, check-in kết hợp các hoạt động văn hóa - ẩm thực. Bên cạnh đó, giá tour được thiết kế linh hoạt, phù hợp với khả năng chi tiêu của người dân trong tỉnh, đi kèm các gói combo dịch vụ lưu trú, ăn uống, tham quan.

Được biết, sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cũng được các doanh nghiệp chú trọng làm mới trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Những điểm đến quen thuộc như Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, Bến En, suối cá Cẩm Lương, Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên... được xây dựng tour theo hướng “sống chậm”, giảm lịch trình di chuyển, tăng thời gian nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên. Các hoạt động như đi bộ rừng, đạp xe, thưởng thức ẩm thực bản địa, giao lưu văn hóa với đồng bào dân tộc thiểu số được lồng ghép linh hoạt, phù hợp với du khách đi theo nhóm gia đình.

Cùng với doanh nghiệp lữ hành, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh cũng tích cực chỉnh trang cảnh quan, chuẩn bị sản phẩm, sự kiện phục vụ du khách dịp tết. Nhiều điểm đến xây dựng không gian check-in xuân, tổ chức hội chợ tết, trình diễn văn nghệ dân gian, trò chơi truyền thống, giới thiệu ẩm thực đặc trưng địa phương. Đây được xem là yếu tố quan trọng góp phần gia tăng sức hấp dẫn cho các tour du xuân nội tỉnh. Theo ông Đỗ Đức Mạnh, Chi hội trưởng Chi hội Du lịch Pù Luông: “Du khách đi tour tết hiện nay mong muốn được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và trải nghiệm văn hóa bản địa. Vì vậy, chúng tôi liên kết với doanh nghiệp lữ hành xây dựng các gói nghỉ dưỡng tết gắn với ẩm thực truyền thống, không gian xanh và hoạt động giao lưu cộng đồng, đồng thời chú trọng yếu tố bền vững, thân thiện với môi trường”.

Với sự chủ động đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm du lịch, các tour Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nội tỉnh đang từng bước tạo dựng sức hút riêng. Không chỉ đáp ứng nhu cầu du xuân của người dân, những tour tết được làm mới còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch xứ Thanh, tạo động lực để “ngành công nghiệp không khói” của tỉnh khởi sắc trong đầu năm mới.

Bài và ảnh: Lê Anh