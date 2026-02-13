Hành trình khám phá Nhật Bản qua những điểm đến nổi tiếng nhất cùng Traveloka

Nhật Bản từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc trên bản đồ du lịch châu Á. Đối với những du khách lần đầu đặt chân tới xứ sở hoa anh đào hoặc muốn khám phá nhiều hơn những lát cắt văn hóa, việc lựa chọn điểm dừng chân phù hợp là bước khởi đầu quan trọng cho hành trình.

Shirakawago - Ngôi làng cổ giữa miền tuyết trắng

Ẩn mình giữa thung lũng thuộc tỉnh Gifu, Shirakawago gây ấn tượng bởi vẻ đẹp mộc mạc, gần như tách biệt khỏi nhịp sống hiện đại. Ngôi làng nổi tiếng với những căn nhà gassho-zukuri có mái tranh dốc đứng, được thiết kế để chống chọi với mùa đông tuyết dày. Vào mùa đông, cả làng phủ trắng, khói bếp tỏa nhẹ từ những mái nhà tạo nên khung cảnh yên bình hiếm thấy.

Điều khiến Shirakawago trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kiến trúc, mà còn ở nhịp sống chậm rãi của người dân địa phương. Du khách đến đây thường dành thời gian đi bộ quanh làng, ghé thăm các ngôi nhà cổ được bảo tồn như bảo tàng sống, hoặc đơn giản là đứng trên đài quan sát Shiroyama để ngắm toàn cảnh thung lũng.

Ngôi làng cổ ở giữa tỉnh Gifu

Đồi cát Tottori - Góc sa mạc hiếm hoi của Nhật Bản

Khi nhắc đến du lịch Nhật Bản , ít ai nghĩ tới những đồi cát trải dài như sa mạc. Thế nhưng, đồi cát Tottori lại là một ngoại lệ thú vị. Nằm dọc theo bờ biển Nhật Bản, khu đồi cát này trải dài hơn 16km, tạo nên cảnh quan hoàn toàn khác biệt so với hình dung quen thuộc về xứ sở hoa anh đào.

Du khách có thể đi bộ trên những triền cát cao, thử trải nghiệm cưỡi lạc đà, trượt cát hoặc ghé thăm bảo tàng nghệ thuật cát - nơi trưng bày các tác phẩm điêu khắc được tạo nên hoàn toàn từ cát. Tottori mang đến cảm giác mới mẻ, đặc biệt phù hợp với những ai muốn tìm kiếm một Nhật Bản khác lạ, ít đông đúc hơn các điểm du lịch truyền thống.

Đồi cát sa mạc hiếm hoi của Nhật Bản

Đền Fushimi Inari Taisha - Biểu tượng tâm linh của Kyoto

Fushimi Inari Taisha là một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất Kyoto, gắn liền với hình ảnh hàng nghìn cổng torii đỏ cam xếp nối nhau, tạo thành con đường dài dẫn lên núi Inari. Đây không chỉ là điểm check-in quen thuộc, mà còn là nơi phản ánh rõ nét đời sống tín ngưỡng của người Nhật.

Đi bộ qua những hàng cổng torii, du khách có thể cảm nhận sự chuyển đổi dần từ không gian đông đúc ở chân đền sang sự tĩnh lặng khi lên cao. Nhiều người chọn đi sâu vào các lối mòn ít người qua lại để tận hưởng cảm giác yên tĩnh và chiêm nghiệm. Fushimi Inari không quá cầu kỳ, nhưng chính sự giản dị và chiều sâu văn hóa lại khiến nơi đây trở nên đáng nhớ.

Điểm đến check in quen thuộc với du khách nước ngoài

Giao lộ Shibuya & Shibuya Sky - Nhịp sống hiện đại của Tokyo

Nếu Kyoto đại diện cho Nhật Bản truyền thống, thì Shibuya là hình ảnh tiêu biểu của một Tokyo trẻ trung và không ngừng chuyển động. Giao lộ Shibuya, với hàng nghìn người băng qua cùng lúc, được xem là một trong những giao lộ đông đúc nhất thế giới, phản ánh rõ nét nhịp sống đô thị của thủ đô Nhật Bản.

Shibuya Sky mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác. Từ đài quan sát trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát Tokyo, đặc biệt đẹp vào lúc hoàng hôn hoặc ban đêm. Sự tương phản giữa dòng người tấp nập bên dưới và không gian thoáng trên cao tạo nên một trải nghiệm rất “Tokyo”, vừa hiện đại, vừa giàu cảm xúc.

Giao lộ nổi tiếng bậc nhất châu Á

Universal Studios Japan (USJ) Osaka - Thiên đường giải trí cho mọi lứa tuổi

Không chỉ có đền chùa hay cảnh quan thiên nhiên, Nhật Bản còn nổi tiếng với các công viên giải trí quy mô lớn, trong đó Universal Studios Japan tại Osaka là điểm đến được nhiều gia đình và giới trẻ yêu thích. USJ gây ấn tượng với các khu vực theo chủ đề như Harry Potter, Minions hay Super Nintendo World.

Điểm cộng của USJ nằm ở cách họ tái hiện thế giới điện ảnh một cách sống động, kết hợp cùng hệ thống trò chơi hiện đại. Du khách nên dành trọn một ngày để trải nghiệm trọn vẹn công viên, đặc biệt vào các mùa cao điểm như mùa hè hoặc lễ hội, khi không khí tại đây luôn sôi động.

Với hành trình kéo dài qua nhiều thành phố và điểm đến, việc chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp chuyến đi Nhật Bản trở nên trọn vẹn hơn. Việc chủ động đặt trước vé máy bay, khách sạn và vé tham quan trên các nền tảng du lịch như Traveloka không chỉ giúp du khách dễ dàng sắp xếp lịch trình mà còn tận dụng nhiều ưu đãi hấp dẫn.