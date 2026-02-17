Đẩy mạnh kết nối, lan tỏa giá trị du lịch Thanh Hóa

Năm 2025 ghi dấu những chuyển động tích cực trong xây dựng và củng cố Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa cả về tổ chức, hoạt động và vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp. Từ nền tảng đó, hiệp hội hướng tới mục tiêu phát triển tổ chức hội vững mạnh trong năm 2026, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Thanh Hóa hiện đại, giàu bản sắc.

Các chương trình famtrip khám phá xứ Thanh được Hiệp hội Du lịch tỉnh chú trọng tổ chức hiệu quả.

Trong năm qua, Hiệp hội Du lịch tỉnh chú trọng sắp xếp, củng cố đội ngũ Ban Chấp hành, các ban chuyên môn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân đã giúp hoạt động của Hiệp hội ngày càng nền nếp, chuyên nghiệp. Đây được xem là tiền đề quan trọng để Hiệp hội nâng cao năng lực điều hành, tăng tính chủ động trong triển khai các chương trình, kế hoạch hành động trong thời gian tới.

Song hành với xây dựng bộ máy là công tác phát triển hội viên - một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Hiệp hội đã tích cực vận động, kết nối các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia tổ chức hội, với trên 200 doanh nghiệp hội viên ở nhiều lĩnh vực như lữ hành, lưu trú, nhà hàng, vận chuyển và điểm đến. Cùng với đó, Hiệp hội chú trọng nâng cao chất lượng hội viên thông qua việc gắn kết quyền lợi với trách nhiệm, khuyến khích doanh nghiệp tích cực tham gia vào các hoạt động chung, cùng xây dựng môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, văn minh và bền vững.

Năm 2025 là dấu mốc quan trọng trên hành trình xây dựng và phát triển Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Trong lĩnh vực xúc tiến, quảng bá du lịch, Hiệp hội Du lịch tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và thị trường. Bên cạnh công tác định hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, các hoạt động quảng bá được triển khai theo hướng thiết thực, tập trung mở rộng các liên kết vùng, giới thiệu sản phẩm mới và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường. Thông qua việc tham gia các sự kiện như: Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2025, diễn đàn du lịch, chương trình famtrip, liên kết với các địa phương phát triển du lịch... góp phần lan tỏa hình ảnh “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa” theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, phù hợp với xu thế thị trường và định hướng phát triển của tỉnh.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cũng là một dấu ấn rõ nét trong hoạt động của Hiệp hội trong năm 2025. Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm du khách, Hiệp hội đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý, lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Các hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, mà còn giúp doanh nghiệp thích ứng tốt hơn với những thay đổi nhanh chóng của thị trường trong bối cảnh chuyển đổi số và du lịch thông minh.

Với những kết quả đạt được, Hiệp hội cam kết đồng hành cùng tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 58/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trọng tâm là đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp làm mới sản phẩm hiện có, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển thương hiệu du lịch Thanh Hóa. Việc tiếp tục chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào quản lý và quảng bá được xác định là những giải pháp then chốt... Hướng tới xây dựng hình ảnh một tổ chức hội đoàn kết, trách nhiệm, thực sự là “mái nhà chung” của cộng đồng doanh nghiệp du lịch.

TS. Lê Xuân Thảo

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa