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Thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân xã Hậu Lộc

Xuân Cường
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14/7, Hội Cựu Công an Nhân dân xã Hậu Lộc tổ chức Đại hội thành lập, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân xã Hậu Lộc

Ngày 14/7, Hội Cựu Công an Nhân dân xã Hậu Lộc tổ chức Đại hội thành lập, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân xã Hậu Lộc

Toàn cảnh Đại hội.

Ban Vận động thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân xã Hậu Lộc được thành lập tháng 5/2025. Đến nay, hội có 85 hội viên, luôn tích cực, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân xã Hậu Lộc

Lãnh đão xã Hậu Lộc tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả quá trình vận động thành lập hội; thông qua điều lệ, phương hướng, nhiệm vụ công tác của hội nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu Công an Nhân dân xã Hậu Lộc nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 14 đồng chí; bầu Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên.

Xuân Cường

Từ khóa:

#Hậu Lộc #Công an nhân dân #Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc #thành lập #CAND #Nhiệm kỳ #Đại hội #Phòng chống tội phạm #An ninh trật tự #Bảo vệ quyền lợi

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