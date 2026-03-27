Thành lập Bảo tàng gốm Tam Thọ trong Khu du lịch sinh thái Linh Kỳ Mộc

Sáng 27/3, tại Khu du lịch sinh thái Linh Kỳ Mộc (phường Quảng Phú), Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu văn hóa truyền thống Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Bảo tàng gốm Tam Thọ; trao bằng Cây di sản Việt Nam và tổ chức Hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, đại sứ Bungari tại Việt Nam cùng đông đảo các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Quảng Phú đã công bố Quyết định thành lập Bảo tàng gốm Tam Thọ nằm trong khuôn viên Khu du lịch sinh thái Linh Kỳ Mộc.

Bảo tàng gốm Tam Thọ hiện đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật có giá trị đặc biệt về niên đại ở thế kỷ thứ I đến thứ III, cách ngày nay gần 2.000 năm. Các hiện vật được giới thiệu tại đây khá phong phú, đa dạng, gồm: đồ gia dụng (chậu, bình, vò, nồi, cốc, khay, bát, đĩa); vật liệu kiến trúc, công cụ sản xuất (chì lưới, dọi xe chỉ...) và các mô hình nhà, tượng đất nung...

Hiện nay, việc tham quan tại Bảo tàng gốm Tam Thọ cùng với các hoạt động bổ ích tại Khu du lịch sinh thái Linh Kỳ Mộc đang tạo thành không gian văn hóa phục vụ học tập, nghiên cứu, vui chơi, giải trí của Nhân dân và du khách, nhất là các em học sinh.

Tiến sĩ Trần Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công bố Quyết định trao bằng Cây di sản Việt Nam.

Tiếp đó, đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công bố Quyết định trao bằng Cây di sản Việt Nam cho cây Nhội (hay còn gọi là cây Linh Kỳ Mộc) nằm trong khuôn viên Khu du lịch sinh thái Linh Kỳ Mộc, có tuổi thọ hơn 1.500 năm.

Tiến sĩ Trần Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao bằng Cây di sản Việt Nam cho đại diện Khu du lịch sinh thái Linh Kỳ Mộc.

Cây Nhội (hay còn gọi là cây Linh Kỳ Mộc) nằm trong khuôn viên Khu du lịch sinh thái Linh Kỳ Mộc.

Hiện nay, cây Nhội chính là “linh hồn” của Khu du lịch sinh thái Linh Kỳ Mộc, trở thành điểm dừng chân thu hút du khách tham quan, chiêm ngưỡng.

Tại sự kiện, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa cũng đã tham dự Hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Hội thảo thu hút 41 tham luận của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa. Các tham luận tập trung và một số nội dung như: Lý luận nhận diện giá trị, làm rõ hệ thống khái niệm, tiêu chí và phương pháp nhận diện các giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh đương đại; chuyển đổi số và công nghệ; phát triển kinh tế và công nghiệp văn hóa; giáo dục và vai trò của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; kinh nghiệm quốc tế và đối ngoại văn hóa.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thiết thực, góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa trong thời đại mới.

Nguyễn Đạt