Thành lập Ban Chỉ huy tiền phương điều hành công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10

Ngày 28/9/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3167/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ huy tiền phương tại UBND xã Hồi Xuân để chỉ huy, điều hành công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa.

Ban Chỉ huy tiền phương họp triển khai nhiệm vụ cho các thành viên và nghe báo cáo tình hình mưa lũ tại các xã trên địa bàn.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy Viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa làm Trưởng ban.

Các thành viên Ban Chỉ huy tiền phương gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế.

Ban Chỉ huy có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền các địa phương khu vực miền núi của tỉnh triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 năm 2025 và mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai có thể gây ra.

Trong đó tập trung kiểm tra, chỉ đạo công tác sơ tán dân khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, công tác chống ngập úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an toàn các công trình phòng, chống thiên tai và một số nội dung khác.

Ban Chỉ huy tiền phương kiểm tra điểm sạt lở Km10+100/QL15C xã Nam Xuân và chỉ đạo công tác khắc phục, không để ách tắc giao thông.

Ngay trong chiều 28/9, Ban Chỉ huy tiền phương đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đồng thời triển khai lực lượng, phương tiện tại vị trí tiền phương để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền, địa phương khu vực miền núi của tỉnh.

Hải Chuyền (CTV)