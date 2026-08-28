Thanh Hóa xếp nhì toàn đoàn tại Giải lặn vô địch các CLB quốc gia 2026

Đội tuyển lặn Thanh Hóa đã thi đấu nổi bật tại Giải lặn vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 tổ chức tại Hải Phòng, giành 28 huy chương, trong đó có 11 Huy chương vàng (HCV), 10 Huy chương bạc (HCB) và 7 Huy chương đồng (HCĐ), xếp thứ nhì toàn đoàn.

Đội tuyển lặn Thanh Hóa xếp nhì toàn đoàn với thành tích 11 HCV, 10 HCB và 7 HCĐ.

Giải lặn Vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 28/8 tại Hải Phòng, quy tụ gần 300 vận động viên của 16 câu lạc bộ trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 4 nhóm tuổi, thi đấu nhiều nội dung lặn vòi hơi chân vịt, chân vịt đôi và nín thở ở các cự ly 50m, 100m, 200m, 400m và 800m.

Đoàn Thanh Hóa để lại dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật.

Trong đó, Hoàng Thị Kim Ngân (nhóm tuổi 13 trở xuống) là vận động viên giành nhiều HCV nhất với 6 HCV và 1 HCB.

Nữ VĐV này gần như thống trị nội dung vòi hơi chân vịt khi giành 4 HCV ở 4/5 cự ly gồm: 50m, 100m, 200m và 400m. Bên cạnh đó, Kim Ngân giành thêm 2 HCV ở nội dung 100m, 200m chân vịt đôi và 1 HCB ở nội dung 400m chân vịt đôi.

Ở cùng nhóm tuổi, Lê Nam Sang giành 2 HCV ở nội dung 50m và 100m chân vịt đôi; Lương Thị Thiên Băng giành 1 HCV nội dung 50m chân vịt đôi và 1 HCB nội dung 100m chân vịt đôi; Cao Thị Quỳnh Nga giành 2 HCB ở các nội dung 100m, 200m vòi hơi chân vịt và 1 HCĐ nội dung 50m vòi hơi chân vịt.

Hà Thị Bắc (nhóm tuổi 14-15) giành 2 HCV ở nội dung 50m vòi hơi chân vịt và 50m nín thở.

Ở nhóm tuổi 16-18, Lê Khương Duy giành 2 HCB và 2 HCĐ; Hoàng Thị Anh Thư giành 2 HCB, 1 HCĐ; Vũ Lưu Bảo Ngọc giành 2 HCB, 2 HCĐ. Cao Văn Mạnh cũng giành 1 HCĐ ở nội dung 200m vòi hơi chân vịt.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn xếp nhất, nhì, ba toàn đoàn.

Sau giải đấu này, các VĐV lặn trẻ xứ Thanh sẽ tiếp tục tranh tài tại Giải Vô địch trẻ châu Á và Giải Vô địch trẻ Đông Nam Á, trước khi khép lại năm 2026 bằng Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra vào cuối năm.

Hoàng Sơn