Thanh Hóa triển khai tổng kết việc thực hiện 3 luật về quốc phòng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch tổng kết việc thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 nhằm đánh giá toàn diện kết quả triển khai thi hành các luật, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, việc tổng kết nhằm đánh giá toàn diện kết quả triển khai thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 kể từ khi các luật có hiệu lực thi hành; đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng trong giai đoạn mới.

Việc tổng kết được yêu cầu gắn với đánh giá tác động của mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính và nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc. Các kiến nghị, đề xuất phải có cơ sở thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các luật liên quan.

Nội dung tổng kết tập trung đánh giá kết quả triển khai thực hiện 3 luật theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4; đồng thời rà soát, tổng hợp các kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp trong Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Hội nghị tổng kết cấp tỉnh dự kiến được tổ chức vào ngày 22/7/2026 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Chủ tịch UBND các xã, phường và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng báo cáo tổng kết, chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị; đồng thời phối hợp tham mưu đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các luật. Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp cùng các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách và gửi báo cáo về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tổng hợp.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, công tác dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng, an ninh; Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phối hợp xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự phản ánh kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các luật, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân.

LP (Nguồn UBND tỉnh)