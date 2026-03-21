Thanh Hoá triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nội dung của kế hoạch bao gồm: Tổ chức quán triệt, phổ biến và truyền thông nội dung của Luật; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến giám định tư pháp; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật.

Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ, chính sách khác để hỗ trợ người giám định tư pháp, thu hút chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp. Củng cố, phát triển đội ngũ người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp trong lĩnh vực giám định tư pháp.

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định tư pháp cho đội ngũ giám định viên tư pháp, người đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc; Khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động giám định tư pháp. Kiểm tra, thanh tra về hoạt động giám định tư pháp; trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng đối với công tác giám định tư pháp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xác định các nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp cụ thể, rõ ràng, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các sở, ngành và các cơ quan có liên quan, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc. Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành, các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật; kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Bảo đảm việc triển khai thi hành Luật gắn với yêu cầu cải cách tư pháp; nâng cao tính độc lập, khách quan, chất lượng của hoạt động giám định tư pháp.

NM (NGuồn: UBND tỉnh)