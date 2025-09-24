Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa tiếp nhận hơn 2,87 tỷ đồng ủng hộ Nhân dân Cuba

(Baothanhhoa.vn) - Đến hết ngày 24/9, sau hơn 1 tháng phát động chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận số tiền ủng hộ là hơn 2,87 tỷ đồng của 2.646 lượt cá nhân, tập thể.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận ủng hộ Nhân dân Cuba.

Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” được phát động vào ngày 13/8. Sau khi phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh truyền thông, kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp, hỗ trợ Nhân dân Cuba. Nhờ đó, chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ với sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ và Nhân dân trong toàn tỉnh.

Đến hết ngày 24/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận số tiền ủng hộ là hơn 2,87 tỷ đồng của 2.646 lượt cá nhân, tập thể thông quan kênh tiếp nhận của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận ủng hộ nhân dân Cuba.

Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” là sự kiện mang ý nghĩa đối ngoại sâu sắc nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. Đối với người dân Thanh Hóa, đây là dịp để tri ân, thể hiện tình cảm với nhân dân Cuba.

Chương trình diễn ra trong 65 ngày, từ ngày 13/8 đến 16/10/2025.

Từ nay cho đến hết ngày 16/10/2025, người dân, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm có thể gửi ủng hộ nhân dân Cuba qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, tài khoản số: 3500201041664. Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thanh Hóa

Nội dung chuyển khoản: UH Cuba - (Tên đơn vị/cá nhân).

Toàn bộ số tiền ủng hộ cho chương trình sẽ được chuyển về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Thùy Linh

