Thanh Hóa tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 23/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cẩu Thanh Hóa.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, kết nối trực tuyến tới điểm cầu Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa Đỗ Thị Toán và Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu Ủy ban MTTQ 166 xã, phường trong tỉnh.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong đã quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới trong văn kiện và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031; Phó Trưởng ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thị Kim Cúc trình bày chuyên đề: “Nội dung cơ bản và nhiệm vụ giải pháp của 7 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031”.

Ngoài ra, chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu Microsoft Dương Trọng Phúc đã hướng dẫn các đại biểu sử dụng một số nền tảng số của MTTQ Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XI MTTQ Việt Nam.

Ngay sau hội nghị, khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện nghị quyết. Trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, thời gian, lộ trình và tổ chức thực hiện; nghiên cứu các giải pháp triển khai phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị nhằm đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.

Cùng với đó, nâng cao vai trò đoàn kết trong hệ thống Mặt trận để củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường phối hợp với các tổ chức trong đối thoại với Nhân dân nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; lắng nghe, tổng hợp đầy đủ các phản ánh, ý kiến của Nhân dân để kịp thời đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần đi vào vấn đề lớn, “rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ hiệu quả”, gắn với lợi ích của Nhân dân.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân và sát dân.

Khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp ứng dụng Mặt trận số và chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Mặt trận các cấp.

Tiếp tục xây dựng, củng cố bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình mới.

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, MTTQ các cấp phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi sát sao đến tận cơ sở, khu dân cư; định kỳ đánh giá kết quả triển khai thực hiện, tránh việc triển khai theo hình thức.

Với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ Mặt trận, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng hệ thống MTTQ các cấp sẽ tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XI MTTQ Việt Nam đề ra.

Phan Nga