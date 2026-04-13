Thanh Hóa sẽ nắng nóng đến ngày nào?

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, khoảng ngày 16/4, đợt nắng nóng tại Thanh Hóa có khả năng hạ nhiệt.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, trong ngày 12/4, khu vực Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đặc biệt tại khu vực vùng núi với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37–39°C; khu vực đồng bằng ven biển từ 32–34°C, riêng một số nơi cao hơn.

Dự báo từ ngày 13–14/4, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây ít thay đổi về cường độ và vị trí, nắng nóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–37°C, có nơi trên 38°C; độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ từ 45–55%, khiến cảm giác oi bức, khô nóng gia tăng.

Dự báo chi tiết theo khu vực:

Khu vực đồng bằng ven biển (gồm các địa phương như Yên Định, Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Nông Cống, Nghi Sơn, Quảng Chính, Hạc Thành, Sầm Sơn): Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36–37°C, có nơi trên 38°C; độ ẩm thấp nhất khoảng 50–55%; thời gian nắng nóng tập trung từ 11h đến 17h.

Khu vực trung du, miền núi (Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thọ Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn...): Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–36°C, có nơi trên 37°C; độ ẩm thấp nhất khoảng 45–50%; thời gian nắng nóng cũng kéo dài từ 11h đến 17h.

Đáng chú ý, theo nhận định của cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng tại Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/4. Trong thời gian này, nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm thấp sẽ làm gia tăng mức độ khắc nghiệt của thời tiết.

Các chuyên gia cảnh báo, nắng nóng kéo dài có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe như say nắng, sốc nhiệt, mất nước; đồng thời làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, quá tải điện và cháy rừng. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 12h đến 16h, bổ sung đủ nước, sử dụng điện an toàn và chủ động các biện pháp phòng chống nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2–4°C, đặc biệt tại các khu vực bê tông, đường nhựa.

LP