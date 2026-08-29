Thanh Hóa rực sắc cờ hoa đón mừng Quốc khánh 2/9

Sắc đỏ của cờ Tổ quốc, pano, áp phích và băng rôn phủ nhiều tuyến phố của Thanh Hóa, tạo nên diện mạo đô thị rực rỡ, trang nghiêm trước thềm Quốc khánh 2/9.

Những ngày này, không khí hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 hiện diện rõ nét trên nhiều tuyến đường, khu dân cư, cơ quan, đơn vị ở các phường trung tâm của tỉnh.

Trên Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành những lá cờ đỏ sao vàng tung bay dọc tuyến đường xen giữa các cụm pano, áp phích tuyên truyền được bố trí tại những vị trí dễ quan sát làm không gian đô thị thêm rực rỡ, trang nghiêm.

Các cụm pano tuyên truyền về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được bố trí tại nhiều vị trí, góp phần tạo không khí phấn khởi, tự hào trong Nhân dân trước ngày lễ lớn của đất nước.

Tại các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Trãi, Quang Trung..., hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, pano tuyên truyền được trang trí đồng bộ.

Trụ sở cơ quan, đơn vị cũng được trang hoàng băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày lễ lớn của đất nước.

Từ những tuyến phố trung tâm đến các khu dân cư, sắc cờ nối tiếp nhau tạo điểm nhấn trên các tuyến đường.

Các cụm pano, áp phích tập trung tuyên truyền về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, góp phần lan tỏa không khí phấn khởi, tự hào và nhắc nhớ về dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc.

Trong dòng xe và nhịp sống thường ngày, những lá cờ Tổ quốc trở thành điểm nhấn giản dị nhưng giàu sức gợi, làm không gian đô thị như khoác lên mình một diện mạo mới.

Trên đường Bà Triệu, phường Hạc Thành, hồng kỳ, băng rôn được trang trí đồng bộ.

Cùng với công tác trang trí, công nhân môi trường tích cực chăm sóc các thảm hoa, cây xanh tại khu vực công cộng, góp phần giữ gìn cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Các chậu hoa tươi rực rỡ sắc màu cùng hàng hồng kỳ được bố trí ngay ngắn tại khu vực công cộng.

Sắc đỏ của cờ Tổ quốc tung bay, tô điểm cho các tuyến phố, tạo nên không khí lễ hội trang nghiêm và đầy tự hào.

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, công tác tuyên truyền, trang trí trực quan được triển khai tại nhiều khu vực công cộng, tuyến phố trung tâm và khu dân cư, góp phần tạo thêm không khí phấn khởi, trang nghiêm đón ngày lễ lớn của đất nước.

Hoàng Đông