Thanh Hóa phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026

Sáng 20/6, tại phường Hạc Thành, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026) và phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026.

Các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Dự chương trình có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, hội viên và Nhân dân.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự chương trình.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự chương trình.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Nam khẳng định: Qua 25 năm triển khai, Ngày Gia đình Việt Nam đã trở thành sự kiện có ý nghĩa, góp phần tôn vinh giá trị gia đình, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Nam phát biểu khai mạc.

Những năm qua, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình được duy trì thường xuyên; phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng đi vào thực chất; nhiều mô hình phòng, chống bạo lực gia đình phát huy hiệu quả tại cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác gia đình thời gian qua. Đồng thời khẳng định gia đình luôn là nền tảng quan trọng của xã hội, nơi gìn giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương; đồng thời nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, hiếu học, cần cù lao động và ý chí vươn lên của mỗi người dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay cùng với sự phát triển nhanh của kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa và tác động của mạng xã hội, công tác gia đình đang đứng trước nhiều yêu cầu mới. Những biểu hiện như bạo lực gia đình, ly hôn, sự thiếu quan tâm trong giáo dục con cái vẫn còn xảy ra ở một số nơi, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày tranh ảnh, pano, góc truyền thông, giáo dục về gia đình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về gia đình; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời, thực hiện tốt phương châm “phòng ngừa từ sớm, phát hiện từ cơ sở, xử lý kịp thời”; gắn công tác gia đình với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm và chăm lo đời sống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân hãy trở thành những tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình đến cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho phụ nữ, trẻ em và các thành viên trong gia đình.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong công tác gia đình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao giải cho gia đình đạt thành tích tại Vòng chung kết Chương trình truyền thông thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao giải cho các gia đình đạt thành tích tại Vòng Chung kết Chương trình truyền thông thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác gia đình; trao giải cho các gia đình đạt thành tích tại Vòng Chung kết Chương trình truyền thông thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Đoàn diễu hành xuất phát tuyên truyền trên các tuyến đường thuộc phường Hạc Thành.

Sau lễ phát động, các lực lượng đã diễu hành tuyên truyền trên các tuyến phố trung tâm phường Hạc Thành, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; chung tay phòng, chống bạo lực gia đình.

Thùy Linh