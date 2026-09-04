Thanh Hóa khẳng định vị thế dẫn đầu ở 4 chỉ tiêu cốt lõi

Trong bảng so sánh đồng bộ 6 chỉ tiêu kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2026 với các tỉnh Nghệ An, Ninh Bình và Hà Tĩnh,Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế, khi dẫn đầu ở 4/6 chỉ tiêu cốt lõi, gồm thu ngân sách nhà nước, thu tiền sử dụng đất, diện tích giải phóng mặt bằng và làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo đó, trong 8 tháng năm 2026, Thanh Hóa đã có sự bứt phá mạnh mẽ khi dẫn đầu (đạt mốc 100% quy đổi) ở 4/6 chỉ tiêu kinh tế -xã hội. Cụ thể: Tổng thu ngân sách nhà nước của Thanh Hóa đạt 100% mức chuẩn so sánh (đạt 44.358,7 tỷ VNĐ); cao hơn Nghệ An (52%), đạt 23.150,0 tỷ VNĐ; Ninh Bình (88%), đạt 41.680 tỷ VNĐ; và Hà Tĩnh (42%), đạt 17.520 tỷ VNĐ.

Trong khi, ở chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất, Thanh Hóa cũng đạt 100% (17.520 tỷ VNĐ), cao hơn Ninh Bình (10.010 tỷ VNĐ) với 98%, Nghệ An (8.250 tỷ VNĐ) với 82% và Hà Tĩnh (5.120 tỷ VNĐ) với 34%.

Những kết quả trên phản ánh tín hiệu tích cực về năng lực huy động nguồn lực tài chính của tỉnh Thanh Hóa.

Cùng với đó, Thanh Hóa tiếp tục dẫn đầu ở chỉ tiêu giải phóng mặt bằng. Đặt trong tương quan so sánh với 3 tỉnh Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh, thì con số 100% càng đặc biệt có ý nghĩa khi đây là yếu tố mấu chốt giúp tháo gỡ điểm nghẽn về quỹ đất sạch, góp phần hạn chế lãng phí nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, nhất là các dự án hạ tầng và dự án có quy mô lớn.

Một điểm sáng nữa của Thanh Hóa là năng lực làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, với con số đạt 100% (92,27% thửa đất, xếp thứ 7/34 toàn quốc); trong khi Nghệ An đạt 85% (57,70% thửa đất), Ninh Bình 83% (76,50% thửa đất) và Hà Tĩnh 88% (72,10% thửa đất). Kết quả này góp phần tạo cơ sở cho công tác quản lý đất đai ngày càng hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Có thể nói, việc dẫn đầu 4/6 chỉ tiêu cốt lõi phản ánh sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự nỗ lực rất lớn trong điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, kết quả so sánh 6 chỉ tiêu cốt lõi cũng cho thấy những lợi thế lớn về nguồn lực tài chính, đất đai, dữ liệu - những nền tảng rất căn bản có khả năng thúc đẩy đà tăng trưởng của Thanh Hóa thời gian tới. Từ đó, quyết tâm phát huy lợi thế, khắc phục hạn chế, tạo động lực để Thanh Hóa hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

LP