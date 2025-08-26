Thanh Hóa kết thúc lệnh cấm biển từ 16h hôm nay

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa thông báo kết thúc Lệnh cấm biển và cho phép các hoạt động ven biển và trên biển trở lại bình thường kể từ 16h00 ngày 26/8/2025.

Tàu thuyền của ngư dân tránh trú bão số 5 trong âu tránh trú bão cho phương tiện nghề cá Lạch Trường.

Trước đó, để chủ động ứng phó với cơn bão số 5 năm 2025, nhằm đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển trên địa bàn tỉnh trong thời gian ảnh hưởng của bão; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã có Công điện số 01/CĐ-PTDS ngày 23/8/2025 về việc cấm biển để ứng phó với bão số 5 năm 2025.

Theo đó, tổ chức cấm biển trên địa bàn tỉnh từ 8h00 ngày 24/8/2025 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão.

Hiện nay, bão số 5 đã di chuyển sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, dự báo sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần.

Yêu cầu UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện; tổ chức theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra; thường xuyên báo cáo về Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

