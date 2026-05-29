BĐS sát sông Hàn lập đỉnh mới khi Đà Nẵng tăng tốc thành đô thị quốc tế

Tại nhiều đô thị lớn trên thế giới, bất động sản trực diện mặt nước luôn nằm trong nhóm tài sản tăng giá bền vững nhờ tính hữu hạn. Đà Nẵng cũng đang bước vào quỹ đạo như vậy khi đất ven sông Hàn ngày càng khan hiếm, còn vị thế thành phố ngày một nâng tầm với Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do (FTZ) và chuỗi lễ hội đẳng cấp.

Tương tự các đô thị lớn trên thế giới, căn hộ mặt sông Hàn luôn là ưu tiên săn đón hàng đầu của giới tinh hoa nhờ tính hữu hạn. Ảnh: Ánh Dương.

Bất động sản sông Hàn ngày một khan hiếm nguồn cung

Tại nhiều đô thị lớn trên thế giới như London, New York, Paris hay Seoul, bất động sản mặt sông luôn nằm trong nhóm tài sản được săn đón mạnh nhất bởi khả năng tăng giá bền vững cùng nguồn cung cực kỳ giới hạn.

Theo nghiên cứu mới nhất của Knight Frank năm 2025, bất động sản ven mặt nước tại Anh có giá trị trung bình cao hơn 51% so với các sản phẩm tương đương. Riêng nhóm bất động sản ven sông nội đô ghi nhận mức tăng khoảng 24% do khan hiếm và xu hướng nắm giữ dài hạn của giới nhà giàu. Báo cáo cũng nhấn mạnh những bất động sản trực diện mặt nước là tài sản hữu hạn và có thể mất nhiều năm mới xuất hiện cơ hội tương tự trên thị trường.

Đà Nẵng cũng không nằm ngoài quy luật đó. Sau hơn hai thập kỷ phát triển, quỹ đất sát sông Hàn tại lõi trung tâm gần như không còn nhiều dư địa. Trong khi đó, dòng sông biểu tượng của thành phố không chỉ là sân khấu cho các sự kiện quốc tế như Lễ hội Pháo hoa DIFF mà còn là “trục xương sống” cho toàn bộ hệ sinh thái du lịch, thương mại, tài chính và lưu trú cao cấp.

Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF biến sông Hàn thành tâm điểm thu hút hàng triệu du khách. Ảnh: Ánh Dương.

Sức hút của sông Hàn càng được bồi đắp khi Đà Nẵng được định hướng trở thành Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do (FTZ). Đây được xem là lực hút lớn kéo theo dòng vốn quốc tế cùng cộng đồng chuyên gia cao cấp, đẩy nguồn cầu lưu trú hạng sang tại trung tâm thành phố tăng vọt. Giới đầu tư nhận định, Đà Nẵng càng vươn tầm quốc tế, giá trị của mỗi mét vuông ven sông Hàn sẽ càng được đẩy lên mặt bằng mới.

Thực tế thị trường cho thấy điều này rất rõ ở các dự án đã bàn giao. Những nhà đầu tư xuống tiền sớm tại các dự án sát sông Hàn hiện nay không chỉ hưởng lợi từ biên độ tăng giá tài sản mà còn có dòng tiền khai thác ổn định.

Điển hình như tòa The Panoma thuộc quần thể Sun Cosmo Residence, dù mới bàn giao khoảng nửa năm nhưng hiện đã ghi nhận mức cho thuê phổ biến khoảng 18-42 triệu đồng/tháng, đặc biệt là những căn view trực diện sông. Nhiều căn hiện đã đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, có thể sang nhượng ngay trên thị trường thứ cấp, song số lượng chủ nhà bán lại khá hiếm.

“Tôi từng tính mua để lướt sóng nhưng sau khi nhận nhà thì quyết định giữ dài hạn. Sông Hàn là tài sản không thể nhân bản, mà quỹ đất trung tâm ven sông gần như đã kín”, anh Minh Long, một nhà đầu tư sở hữu căn hộ tại khu vực sông Hàn, chia sẻ.

Không chỉ Panoma, các dự án mang thương hiệu Sun Property (thành viên Sun Group) tại Đà Nẵng cũng đang cho thấy sức hút rõ rệt trên thị trường. Bộ ba tòa căn hộ Symphony 1, 2, 3 thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence đang lần lượt được bàn giao chỉ sau hai năm ra mắt. Trong khi đó, nhiều khách hàng sở hữu căn hộ tại tổ hợp Sun Ponte Residence cũng đang cấp tập hoàn thiện nội thất để sớm khai thác cho thuê hoặc chuyển về sinh sống.

Tổ hợp Sun Symphony Residence bàn giao đúng tiến độ, hứa hẹn sớm đem lại dòng tiền khai thác cho nhà đầu tư. Ảnh: Ánh Dương.

Symphony 5 đón sóng tăng giá dài hạ

Trong bối cảnh “tấc đất tấc vàng” ngày càng khan hiếm, tháp căn hộ Symphony 5 - “mảnh ghép” hoàn thiện quần thể Sun Symphony Residence - được xem là một trong những cơ hội cuối cùng sở hữu căn hộ cao cấp soi bóng sông Hàn, ngay lõi trung tâm thành phố.

Symphony 5 tọa lạc ngay mặt tiền đường Lê Văn Duyệt, sở hữu vị trí trực diện sông Hàn hiếm hoi còn sót lại. Dự án được phát triển trên quỹ đất thương mại dịch vụ hơn 11.000m2 với quy mô 31 tầng, cung cấp hơn 1.200 căn hộ đa dạng loại hình.

Điểm tạo nên sức hút của Symphony 5 không chỉ nằm ở tầm nhìn mặt nước, bao trọn khung cảnh thành phố mà còn ở giá trị “không thể tái tạo” của vị trí. Trong bất động sản, có những yếu tố có thể sao chép như thiết kế, tiện ích hay vật liệu hoàn thiện. Nhưng vị trí trung tâm ven sông thì không. Khi toàn bộ quỹ đất đẹp đã được lấp đầy, những dự án sở hữu tọa độ “kim cương” sẽ mặc nhiên bước vào chu kỳ tăng giá tự nhiên theo thời gian.

Tầm nhìn “triệu đô” từ tháp Symphony 5. Ảnh: Sun Property.

Bà Trần Thị Thắm, Giám đốc chi nhánh Công ty Smart Property & Partners phân tích: “Symphony 5 sở hữu lợi thế kết nối hoàn hảo khi chỉ mất 3 - 5 phút để chạm tới chuỗi tiện ích giải trí hàng đầu. Nằm gần khán đài pháo hoa quốc tế DIFF và chỉ cách cầu Sông Hàn, cầu Rồng vài bước chân, lại dễ dàng tiếp cận bãi biển Mân Thái, tổ hợp giải trí Da Nang Downtown và sân bay quốc tế, đây chính là tọa độ vàng đón trọn hàng triệu lượt khách du lịch và sẽ không ngừng tăng giá theo thời gian”.

Đặc biệt, Symphony 5 còn hưởng lợi trực tiếp từ không gian sinh thái ngoài trời rộng tới 19.000m2 của quần thể Sun Symphony Residence với công viên thể thao tích hợp hệ sân pickleball và bóng rổ tiêu chuẩn, công viên ven sông, công viên trung tâm cùng bến du thuyền. Song song, cư dân cũng được tận hưởng cuộc sống “như nghỉ dưỡng” với hơn 20 tiện ích nội khu gồm phòng gym, spa, hồ bơi phong cách resort, kids club, sân yoga và khu vườn trên cao ở tầng 27. Đây là yếu tố rất quan trọng thu hút nhóm khách thuê quốc tế và chuyên gia cao cấp, được dự báo sẽ tăng mạnh cùng tốc độ quốc tế hóa của Đà Nẵng giai đoạn tới.

Bể bơi phong cách resort - một trong những mảnh ghép kiến tạo chất sống thăng hoa tại Symphony 5. Ảnh: Sun Property.

Trong bối cảnh thành phố liên tục thăng hạng về hạ tầng, tăng trưởng du lịch và định vị trở thành trung tâm kinh tế của khu vực, bất động sản trực diện sông Hàn đang lọt mắt xanh của giới đầu tư. Lúc này, Symphony 5 không chỉ là một kênh trú ẩn an toàn, sinh dòng tiền đều đặn, mà còn là khối tài sản biểu tượng trên quỹ đất vàng.

