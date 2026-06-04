Eurowindow Light City: Phân khu Mặt trời gia tăng sức hút nhờ đòn bẩy tài chính hiệu quả

Chính sách hỗ trợ tài chính với vốn ban đầu từ 30%, 42 tháng không lo lãi suất biến động cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn đang giúp phân khu Mặt Trời thuộc Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City thu hút sự quan tâm của thị trường. Bên cạnh lợi thế chính sách hấp dẫn, phân khu còn ghi dấu ấn với các dòng sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư.

Đòn bẩy tài chính tối ưu tạo lợi thế cho người mua

Một chính sách tài chính tốt không chỉ giúp khách hàng sở hữu bất động sản sớm hơn mà còn tạo điều kiện để dòng tiền được sử dụng hiệu quả hơn trong những năm đầu. Thay vì phải dồn toàn bộ nguồn lực cho việc thanh toán, người mua vẫn có thể chủ động nguồn vốn cho kinh doanh, đầu tư hoặc các kế hoạch tài chính cá nhân khác.

Đây cũng là lợi thế đang thu hút sự quan tâm của thị trường đối với phân khu Mặt Trời thuộc khu đô thị Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City. Theo đó, khách hàng chỉ cần chuẩn bị khoảng 30% giá trị sản phẩm, tương đương từ 1,9 tỷ đồng để sở hữu bất động sản tại dự án. Phần còn lại lên tới 70% được ngân hàng hỗ trợ cho vay, giúp giảm đáng kể áp lực vốn ban đầu.

Đáng chú ý, trong 18 tháng đầu tiên, khách hàng được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc. Điều này đồng nghĩa với việc áp lực tài chính gần như được loại bỏ trong giai đoạn đầu sở hữu tài sản, tạo điều kiện để người mua chủ động hơn trong việc sắp xếp nguồn vốn và kế hoạch tài chính cá nhân.

Không dừng lại ở đó, trong 24 tháng tiếp theo, khách hàng còn được áp dụng chính sách chặn trần lãi suất ở mức 9,5%/năm. Trong bối cảnh lãi suất có thể biến động theo chu kỳ kinh tế, đây được xem là “tấm lá chắn” giúp nhà đầu tư yên tâm hoạch định dòng tiền trong suốt 42 tháng.

Chính sách “cực khủng” thu hút đông đảo khách hàng quan tâm.

Khoảng thời gian này đủ dài để bất động sản hoàn thiện giá trị, hình thành cộng đồng cư dân và từng bước tạo ra dòng tiền từ hoạt động kinh doanh hoặc cho thuê.

Song song với chính sách hỗ trợ tín dụng, chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án còn áp dụng mức chiết khấu lên tới 17,5% giá trị sản phẩm, tương đương gần 1,3 tỷ đồng. Trong đó chiết khấu thanh toán sớm tới 12%, ưu đãi Early Bird 2%, ưu đãi chào hè 1,5% và gói hỗ trợ an cư 2%. Khi cộng gộp các chính sách này, người mua có cơ hội giảm đáng kể giá vốn đầu tư ngay từ thời điểm xuống tiền.

Các chuyên gia đánh giá, trên thị trường hiện nay không nhiều dự án đồng thời sở hữu ba lợi thế lớn gồm vốn ban đầu thấp, chi phí tài chính được kiểm soát trong thời gian dài và mức chiết khấu cao như phân khu Mặt Trời.

Bộ sưu tập bất động sản mang dấu ấn riêng giữa lòng Thành phố Ánh sáng

Bên cạnh lợi thế tài chính, phân khu Mặt Trời còn tạo sức hút nhờ bộ sưu tập sản phẩm đa dạng, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư.

Dòng liền kề, shophouse 3 tầng 1 tum và shophouse 4 tầng 1 tum sở hữu mặt tiền rộng từ 6m, diện tích đất từ 76m2 đến 244m2. Các sản phẩm được thiết kế tối ưu theo hướng đa công năng, giúp gia chủ dễ dàng bố trí không gian sinh hoạt, kinh doanh hoặc cho thuê.

Sản phẩm liền kề/shophouse phân khu Mặt Trời vừa kiến tạo không gian an cư lý tưởng, vừa mang đến khả năng khai thác kinh doanh sinh lời.

Đây là mô hình đang được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi khả năng tạo ra dòng tiền ngay trên chính tài sản sở hữu. Một căn nhà vừa đáp ứng nhu cầu ở, vừa có thể mở cửa hàng, văn phòng hoặc khai thác cho thuê đang trở thành xu hướng tại các đô thị phát triển.

Bên cạnh đó, các căn biệt thự đảo view hồ tại phân khu mặt trời thu hút sự quan tâm của khách hàng tinh hoa. Các căn biệt thự được phát triển với số lượng hữu hạn, sở hữu diện tích đất từ 275m2 đến 416m2, mặt tiền rộng tới 15m cùng thiết kế cao 3 tầng. Lợi thế đáng giá nhất nằm ở tầm nhìn rộng mở hướng hồ, mang đến không gian sống thoáng đãng, riêng tư và gần gũi thiên nhiên.

Biệt thự đảo view hồ là nơi an cư đẳng cấp cho giới tinh hoa.

Trong nhiều đô thị hiện đại trên thế giới, những căn biệt thự ven hồ luôn được xem là biểu tượng của phong cách sống đẳng cấp bởi giá trị cảnh quan không thể sao chép. Đây cũng là dòng sản phẩm thường có khả năng gia tăng giá trị theo thời gian nhờ nguồn cung hữu hạn trong khi nhu cầu sở hữu ngày càng lớn.

Kiến trúc Đông Dương được lựa chọn làm ngôn ngữ thiết kế chủ đạo cho phân khu Mặt Trời. Các chi tiết mái ngói dốc, cửa vòm, ban công rộng, mặt đứng cân đối và màu sắc nổi bật mang lại vẻ đẹp sang trọng, bền vững theo thời gian. Đây cũng là phong cách kiến trúc được nhiều khách hàng cao cấp ưa chuộng bởi vừa có tính thẩm mỹ, vừa phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam.

Lợi thế của phân khu Mặt Trời còn đến từ việc thừa hưởng hệ sinh thái gần 200 tiện ích của toàn khu đô thị Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City. Từ công viên, cảnh quan, khu thể thao, trường học, khu vui chơi đến các không gian thương mại, mọi nhu cầu sống, học tập, giải trí và kết nối cộng đồng đều được đáp ứng ngay trong nội khu.

Nằm trong khu đô thị xanh, hiện đại Eurowindow Light City, phân khu Mặt Trời sở hữu lợi thế kết nối nổi bật khi tọa lạc tại phường Nguyệt Viên, trên trục giao thông liên kết giữa Quốc lộ 10 và Quốc lộ 1A. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận trung tâm hành chính, hệ thống trường học các cấp, bệnh viện, trung tâm thương mại và nhiều tiện ích thiết yếu của thành phố. Đồng thời, dự án hội tụ 3 tiêu chí “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” tạo nền tảng cho nhu cầu an cư cũng như khai thác kinh doanh lâu dài, mở ra tiềm năng tăng giá cao.

Trong bối cảnh bất động sản đang quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng cùng sự phát triển mạnh mẽ của Thanh Hóa, những sản phẩm sở hữu vị trí đẹp, kiến trúc đặc sắc, khả năng khai thác linh hoạt và chính sách tài chính ưu việt đang có nhiều cơ hội đón đầu chu kỳ tăng giá mới. Phân khu Mặt Trời tại Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City vì thế không chỉ là nơi an cư chất lượng mà còn là lựa chọn đầu tư đáng cân nhắc dành cho những khách hàng đang tìm kiếm một tài sản có giá trị bền vững trong dài hạn.