Lực đẩy từ nền kinh tế thực đến thị trường bất động sản Thanh Hóa

Với GRDP Quý I/2026 tăng trưởng ấn tượng và dòng vốn FDI đổ về mạnh mẽ, thị trường bất động sản Thanh Hóa đang ghi nhận nhu cầu lớn về không gian sống chất lượng cao tại khu vực trung tâm dọc bờ Nam sông Mã.

Lực đẩy mạnh mẽ từ nền kinh tế thực

Bước vào chu kỳ mới của thị trường bất động sản, động lực quan trọng nhất đến từ sự mở rộng của nền kinh tế thực, đặc biệt là sản xuất, xuất khẩu và dịch vụ. Ba tháng đầu năm, Thanh Hóa nổi lên như một điểm sáng nhờ các ngành chủ lực giữ vững đà phát triển ổn định.

Chỉ tính riêng Quý I/2026, địa phương này ghi nhận mức tăng trưởng GRDP ước đạt 9,14%, đứng thứ 2 Bắc Trung Bộ. Khu vực dịch vụ tăng 7,45% với doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước 62.915 tỷ đồng, tăng 16,6%. Giá trị xuất khẩu đạt 1.591 triệu USD, tăng 4,2%. Tổng lượng khách du lịch ước 2,85 triệu lượt, tăng 7,1%; doanh thu du lịch 3.124 tỷ đồng, tăng 19,1%.

Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 30.700 tỷ đồng, tăng 6,2%. Đặc biệt, tỉnh đã thu hút 29 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 9.409,2 tỷ đồng và 84,8 triệu USD, nâng tổng vốn thu hút lên hơn 11.614 tỷ đồng. Hoạt động doanh nghiệp cũng khởi sắc với 1.068 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 63%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Đây là tín hiệu tích cực về môi trường đầu tư, kinh doanh trên toàn địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa mở rộng không gian đô thị về khu vực ven sông Mã.

Sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc này thúc đẩy làn sóng dịch chuyển dân cư chất lượng cao về khu vực trung tâm Thanh Hóa. Trong tổng quy mô hơn 4,3 triệu dân với gần 70% ở độ tuổi lao động, Thanh Hóa đang đón nhận một bộ phận không nhỏ chuyên gia, nhà quản lý nước ngoài đến sinh sống và làm việc theo các dự án FDI. Cùng lúc đó, tầng lớp doanh nhân trẻ nội địa cũng gia tăng mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu khổng lồ về không gian sống chất lượng cao tại các đô thị được quy hoạch bài bản và giàu tiện ích.

Theo ghi nhận thực tế, các dự án sở hữu vị trí lõi trung tâm, cảnh quan đồng bộ như Heragon City đang trở thành “bến đỗ” dòng tiền nhờ đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn khắt khe của tệp khách hàng cao cấp này.

Đô thị sinh thái ven sông đón đầu dòng chảy thịnh vượng

Tại thời điểm thị trường địa ốc ghi nhận sư thanh lọc mạnh mẽ, hạ tầng tiếp tục là yếu tố dẫn dắt dòng vốn. Những tọa độ sở hữu hạ tầng chất lượng, có khả năng kết nối giao thương sẽ là nơi đón nhận dòng chảy kinh tế mạnh mẽ nhất.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, “Các dự án nhỏ lẻ, manh mún, hạ tầng hạn chế sẽ ngày càng khó cạnh tranh. Thay vào đó, những khu đô thị được quy hoạch bài bản, phát triển đồng bộ và mang lại giá trị sống thực cho cư dân sẽ chiếm ưu thế. Thị trường hiện nay hướng tới những giá trị thật: sống thật, sử dụng thật, khai thác thật và tạo ra giá trị thật. Chỉ những sản phẩm đáp ứng được các tiêu chí đó mới có sức hút đối với nhà đầu tư và người mua".

Heragon City được quy hoạch thấp tầng, cung ứng ra thị trường 1.292 sản phẩm đất nền và nhà phố.

Là khu đô thị lõi được thị trường săn đón, Heragon City nằm ngay giao điểm của ba trục đại lộ sầm uất là Nam sông Mã, Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Vị trí chiến lược này giúp cư dân dễ dàng tiếp cận khu hành chính – kinh tế của tỉnh, đồng thời kết nối nhanh chóng đến các khu công nghiệp lớn như Tây Bắc Ga, Hoàng Long và cụm công nghiệp phía Đông Bắc.

Được quy hoạch theo mô hình đô thị công viên bên sông trên diện tích 57,9ha, dự án duy trì mật độ xây dựng ở mức rất thấp, chỉ 28,3%, nhường phần lớn diện tích cho cảnh quan cây xanh, mặt nước. Bên cạnh đó, hệ thống hơn 80 tiện ích nội khu như: công viên, trường học liên cấp, trạm y tế, club house, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em... đã hiện hữu, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu an cư - làm việc - giải trí cho người dân. Đây chính là không gian sống lý tưởng, đáp ứng tốt nhất tiêu chuẩn của giới doanh nhân trẻ, thương gia cũng như giới chuyên gia nước ngoài.

Giữa bối cảnh thị trường ưu tiên sự an toàn và bền vững, Heragon City tạo lợi thế cạnh tranh tuyệt đối khi là dự án duy nhất tại Thanh Hóa cho đến thời điểm hiện tại đã hoàn thiện 100% hạ tầng và tiện ích trước khi mở bán, sẵn sàng đón cư dân về kiến tạo cộng đồng văn minh.

Được Quản lý và Phát triển bởi MBLand – Top 10 Nhà Đầu tư và Phát triển Bất động sản hàng đầu Việt Nam (The Best of Vietnam 2026), Heragon City hội tụ đầy đủ các nội lực để bứt tốc. Sự cất cánh mạnh mẽ về kinh tế, hạ tầng đồng bộ cùng làn sóng FDI đổ bộ vào Thanh Hóa chính là bảo chứng vững vàng nhất để những sản phẩm liền thổ tại khu đô thị lõi như Heragon City không ngừng gia tăng giá trị theo thời gian.

Heragon City: Sông dệt phồn vinh - Đất thêu phú quý Một sản phẩm được phát triển bởi MBLand Đại lý phân phối chính thức: Mai Việt Land, Duy Tùng Land, FAM GROUP, 3SLand, STDC, Crown Realty, Home Plus, AVA Holdings, Bất Động Sản Bắc Bộ, Cen Land, MDV Địa chỉ: Phường Hàm Rồng, Tỉnh Thanh Hóa Hotline: 0866 888 238 Website: heragoncity.vn

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