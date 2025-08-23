Thanh Hóa cam kết đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng du lịch cả nước năm 2025

Sáng 23/8, tại khách sạn Melia Vinpearl (phường Hạc Thành), Hiệp hội Du lịch (HHDL) Việt Nam đã tổ chức hội nghị gặp mặt HHDL các tỉnh, thành phố trong cả nước; quán triệt nhiệm vụ tăng trưởng du lịch năm 2025 theo Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vũ Thế Bình, Chủ tịch HHDL Việt Nam; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa; HHDL các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp du lịch trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Chủ tịch HHDL Việt Nam Vũ Thế Bình cùng các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HHDL Việt Nam Vũ Thế Bình nhấn mạnh: Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, cần thay đổi, vươn lên mạnh mẽ hơn, với tốc độ tăng trưởng cao hơn. Điều đó thể hiện rõ trong Nghị quyết số 226/NQ-CP với nhiều mục tiêu chiến lược, trong đó ngành du lịch được giao nhiệm vụ khá cụ thể: phấn đấu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa trong năm 2025. Trước yêu cầu tăng trưởng quy mô như vậy, ngành du lịch phải nhanh chóng tập hợp lực lượng, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai mạnh mẽ. Về phía các địa phương, cần chuyển hóa mục tiêu vào các chương trình hành động cụ thể, đồng bộ và mang tính đột phá, quyết liệt thực hiện thành công nhiệm vụ Chính phủ đã giao.

Chủ tịch HHDL Việt Nam Vũ Thế Bình phát biểu khai mạc hội nghị.

Dự và phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi khẳng định: Trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, ngành du lịch không chỉ là một lĩnh vực kinh tế tổng hợp có tốc độ phát triển nhanh, mà còn là cầu nối văn hóa, là động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Chính vì vậy, việc củng cố vai trò của HHDL Việt Nam và mạng lưới HHDL tại các địa phương trong cả nước nhằm tăng cường liên kết vùng, hợp tác công - tư, cùng nắm bắt thời cơ, chia sẻ cơ hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu chào mừng hội nghị.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, du lịch luôn được định hướng phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thời gian qua, du lịch Thanh Hóa đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, từng bước định hình điểm đến du lịch hấp dẫn, thân thiện, an toàn, trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.

Tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng, thông qua hội nghị ngày hôm nay, HHDL Việt Nam, các HHDL địa phương và doanh nghiệp cùng chia sẻ những mô hình hiệu quả, những bài học kinh nghiệm quý báu; đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực để ngành du lịch cả nước và từng địa phương có thể thích ứng linh hoạt, phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Tỉnh Thanh Hóa cam kết đồng hành cùng HHDL Việt Nam và các địa phương trong việc cụ thể hóa Nghị quyết 226/NQ-CP của Chính phủ.

Quảng bá du lịch Thanh Hóa tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp cụ thể về quảng bá, xúc tiến du lịch gắn với phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao cho từng mùa du lịch, địa bàn trọng điểm. Cùng với đó, nâng cao trải nghiệm và tăng mức chi tiêu trung bình của khách du lịch; tăng cường kiểm tra, quản lý thị trường, giá cả dịch vụ lưu trú, ăn uống, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là tại các địa bàn du lịch trọng điểm. Đặc biệt, cần chú trọng tăng cường liên kết trong phát triển du lịch, kết hợp du lịch với tiêu dùng các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương.

Đại diện Viện Kinh tế Du lịch (HHDL Việt Nam) tham gia phát biểu tại hội nghị.

Với quyết tâm, hành động đồng bộ từ trung ương đến địa phương, hợp tác chặt chẽ giữa các ngành, địa phương, các doanh nghiệp du lịch phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa, góp phần bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên như mục tiêu Nghị quyết 226/NQ-CP đã đề ra.

Hoài Anh