Tháng khuyến mại tập trung tỉnh Thanh Hóa diễn ra hết tháng 11/2026

Sáng 2/11, Sở Công thương tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng khuyến mại tập trung tỉnh Thanh Hóa năm 2026”. Hoạt động thu hút sự tham gia của các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà phân phối lớn, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Phó Giám đốc Sở Công thương Lê Tiến Dũng phát động hưởng ứng “Tháng khuyến mại tập trung tỉnh Thanh Hóa năm 2026".

Tháng khuyến mại tập trung tỉnh Thanh Hóa năm 2026 được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, từ ngày 1/11 đến ngày 30/11/2026.

Chương trình có sự tham gia của các thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, có hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng, các chương trình khuyến mại được triển khai đa dạng, hấp dẫn, có giá trị thực chất, như giảm giá hàng hóa, dịch vụ; tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền; tặng phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ cho người tiêu dùng.

Các đơn vị được quyền áp dụng hạn mức khuyến mại tối đa với mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ lên tới 100% theo quy định hiện hành.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Đặc biệt, tỉnh khuyến khích ưu tiên quảng bá, tiêu thụ hàng Việt Nam, hàng Thanh Hóa, các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động khuyến mại, đồng thời tăng cường liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp sản xuất với hệ thống phân phối, từng bước hình thành mối liên kết cung ứng và tiêu thụ sản phẩm ổn định.

Đại diện Siêu thị Điện máy HC Thanh Hóa phát biểu hưởng ứng chương trình.

Đây là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực, nhằm tạo không khí mua sắm sôi động; kích thích nhu cầu tiêu dùng, gia tăng sức mua của thị trường. Đồng thời, hỗ trợ quảng bá, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa tiêu biểu, đặc trưng của Thanh Hóa đến đông đảo người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Các đơn vị, doanh nghiệp đồng loạt triển khai chương trình khuyến mại, giảm giá quy mô lớn, tạo không khí mua sắm nhộn nhịp thời điểm cuối năm.

Hưởng ứng Tháng khuyến mại tập trung tỉnh Thanh Hóa năm 2026, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh cam kết tập trung nguồn lực, triển khai đồng loạt các chương trình khuyến mại, giảm giá quy mô lớn, tạo không khí mua sắm nhộn nhịp trên thị trường. Qua đó, góp phần cùng ngành Công thương thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cả năm 2026 đạt trên 264.400 tỷ đồng.

Thanh Thảo