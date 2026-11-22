Thủ tướng Chính phủ chỉ thị thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước

Thủ tướng chỉ thị rà soát yếu tố làm tăng giá, nhất là hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm, điều hành giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, hạn chế tăng giá vào dịp cuối năm.

Hội chợ sẽ là kênh xúc tiến thương mại tập trung, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. (Ảnh minh họa: Mai Trang/TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 21/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Chỉ thị nêu rõ: Năm 2026, kinh tế thế giới nói chung tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bất ổn chính trị, chính sách thương mại, tiền tệ của các nước lớn, chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy trong một số giai đoạn cùng với lạm phát gia tăng đã tác động làm tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại so với năm trước.

Trong nước, mặc dù có những tác động bất lợi từ thị trường thế giới gây lo ngại cho việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên, với sự kiên định mục tiêu từ Trung ương đến địa phương, sự linh hoạt, thận trọng trong việc điều hành nền kinh tế nói chung và thị trường hàng hóa nói riêng, cùng với sự nỗ lực thực hiện các giải pháp phát triển của các ngành, GDP 9 tháng đầu năm đã tăng 9,01% so với cùng kỳ năm 2025.

Thị trường hàng hóa cũng có những bước phát triển đáng ghi nhận, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng của năm 2026 ước đạt 6.618,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Mặc dù đạt được những kết quả bước đầu khả quan về tăng trưởng kinh tế nói chung và phát triển thị trường hàng hóa nói riêng, tuy nhiên, do ảnh hưởng của các yếu tố bất ổn từ thị trường thế giới, thị trường trong nước đang phải đối mặt với một số yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến sức tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ. CPI bình quân 10 tháng của năm 2026 đã tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027, thị trường hàng hóa trong nước sẽ tiếp tục chịu áp lực lạm phát từ giá hàng hóa nguyên, nhiên liệu nhập khẩu, áp lực về tín dụng, các chi phí sản xuất, kinh doanh tăng... Các yếu tố trên sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức mua và đà tăng trưởng của thị trường trong nước.

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và giai đoạn Tết Nguyên đán 2027, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ.

Bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán

Cụ thể, các Bộ, cơ quan, địa phương kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công thực chất gắn với khối lượng hoàn thành, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt; đẩy nhanh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán để thu hồi tạm ứng.

Rà soát các yếu tố làm tăng giá, nhất là hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm, điều hành giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, hạn chế tăng giá vào dịp cuối năm.

Bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Khách chọn mua hàng tại siêu thị Co.op Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát thủ tục hành chính, cắt giảm thực chất điều kiện đầu tư, kinh doanh, chi phí tuân thủ.

Triển khai có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại; đẩy mạnh thực hiện các Chương trình trong khuôn khổ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.”

Tổ chức chương trình khuyến mại, hội chợ, triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các Chương trình phát triển thị trường trong nước, các hoạt động kết nối cung cầu, mở rộng thị trường, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa và kích cầu tiêu dùng.

Triển khai các giải pháp nhằm xây dựng thương hiệu hàng Việt, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, kích cầu tiêu dùng cho hàng Việt; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 05/4/2026 của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 29/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030.

Khẩn trương xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, hướng dẫn triển khai nhằm mở rộng không gian, đối tượng tiêu thụ hàng hóa từ những loại hình, lĩnh vực kinh doanh mới như phát triển hệ thống outlet, phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh, khai thác sức mua từ kinh tế bạc, kinh tế ban đêm.

Phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, hiệp hội ngành hàng và các đơn vị liên quan tổ chức các chương trình khuyến mại, các hội chợ, triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước có tính tập trung, quy mô lớn, các hoạt động kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, sản phẩm OCOP dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; kết hợp hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại với xúc tiến đầu tư, văn hóa, du lịch.

Phối hợp với các địa phương, hiệp hội, nền tảng và tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, công nghệ số trong phân phối, tiêu thụ hàng hóa; mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt Nam, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm thế mạnh của địa phương trên môi trường trực tuyến.

Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035; triển khai hiệu quả Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới giai đoạn 2026-2030.

Theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, cung ứng điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong điều hành giá xăng dầu.

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cả nước tập trung, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đầu cơ găm hàng, niêm yết giá, thương mại điện tử, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng... chú trọng các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Điều hành chính sách thuế, phí theo hướng hợp lý, giúp giảm chi phí sinh hoạt, tăng khả năng chi tiêu của hộ gia đình

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời tổng hợp, đề xuất điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt; đôn đốc thu hồi tạm ứng; đánh giá thực chất kết quả chấm điểm giải ngân; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư hiện hành, kịp thời tổng hợp, kiến nghị xử lý vướng mắc của nhà đầu tư.

Bảo đảm bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí thực hiện các chính sách theo quy định về tiền lương, an sinh xã hội, người có công.

Điều hành chính sách thuế, phí theo hướng hợp lý, giúp giảm chi phí sinh hoạt và tăng khả năng chi tiêu của hộ gia đình.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục, tiết giảm chi phí để xem xét giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, cải tiến công nghệ, bảo đảm chặt chẽ, an toàn hoạt động của hệ thống; khuyến khích phát triển đa dạng các sản phẩm tín dụng tiêu dùng phù hợp, đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp của người dân để hỗ trợ mua sắm các hàng hóa tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; đồng thời tiếp tục kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng.

Tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng các dịch vụ mua sắm hàng hóa, nhất là qua kênh mua sắm trực tuyến.

Kết hợp tổ chức các sự kiện, lễ hội, chương trình mua sắm-du lịch để kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai các hoạt động kích cầu du lịch thông qua liên kết giữa địa phương - doanh nghiệp lữ hành - hãng vận tải - cơ sở lưu trú để xây dựng, giới thiệu và triển khai các gói du lịch với chi phí hợp lý, khuyến khích người dân đi du lịch trong nước dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước trên nền tảng số, tăng cường truyền thông, ứng dụng công nghệ và mạng xã hội quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng, chương trình kích cầu và các chính sách ưu đãi, đồng thời tiếp cận các nhóm khách hàng tiềm năng, kết hợp tổ chức các sự kiện, lễ hội, chương trình mua sắm-du lịch để kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa.

Kết hợp các chương trình thúc đẩy du lịch nội địa, các hoạt động, sự kiện, văn hóa, lễ hội văn hóa với các chương trình xúc tiến thương mại trên phạm vi cả nước, đặc biệt vào các dịp lễ hội tại các địa phương nhằm gia tăng trải nghiệm đối với dịch vụ, hàng hóa Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước. Triển khai các hoạt động thực hiện Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” nhằm thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt Nam có chất lượng tốt

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, hội chợ, phiên chợ hàng Việt, chương trình khuyến mại tập trung, kích cầu tiêu dùng và kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm đặc sản vùng miền; khuyến khích doanh nghiệp mở rộng kênh phân phối trực tiếp và trực tuyến, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn ứng dụng công nghệ số trong hoạt động bán hàng để mở rộng thị trường tiêu thụ; triển khai các hoạt động thực hiện Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” nhằm thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt Nam có chất lượng tốt, góp phần mở rộng đầu ra cho sản xuất trong nước và tăng năng lực cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn mở rộng các điểm bán hàng bình ổn thị trường, tổ chức các chuyến bán hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, chuẩn bị tốt nguồn hàng chính sách, hàng hỗ trợ và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng phục vụ Tết để cung ứng sớm và đầy đủ cho nhân dân các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và đặc biệt chú trọng công tác cung ứng hàng hóa cho các vùng bị thiệt hại do thiên tai với giá cả hợp lý, chất lượng bảo đảm.

Theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến thời tiết, dịch bệnh, đánh giá năng lực sản xuất, nhu cầu tiêu thụ để có phương án bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường các mặt hàng nông sản thực phẩm thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027; phối hợp triển khai các hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản đến vụ thu hoạch rộ nhằm bảo đảm lợi ích cho người sản xuất.

Chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương, đơn vị vận tải, doanh nghiệp logistics và hệ thống phân phối xây dựng phương án vận chuyển, điều tiết hàng hóa từ nơi có nguồn cung đến địa bàn có nhu cầu cao; có phương án cung ứng hàng hóa dự phòng khi nhu cầu thị trường tăng đột biến hoặc vận chuyển, lưu thông bị gián đoạn; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển, lưu thông, phân phối hàng hóa, nhất là trong những dịp tiêu dùng cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán.

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường, chú trọng kiểm tra về giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trên địa bàn.

Tổ chức các hội chợ xuân, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh trên địa bàn; kết hợp các chương trình du lịch, sự kiện văn hóa, thể thao với các chương trình kích cầu tiêu dùng cho các mặt hàng đặc sản, truyền thống của địa phương dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về các hoạt động kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ quảng bá thương hiệu cho hàng sản xuất trong nước; thông tin đầy đủ, kịp thời về các chương trình xúc tiến thương mại, các điểm bán hàng bình ổn cho người dân.

Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về hàng hóa cho người tiêu dùng

Các hiệp hội ngành hàng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng cho hàng sản xuất trong nước.

Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã hàng hóa sản xuất, kinh doanh; tích cực tham gia các chương trình khuyến mại tập trung, các chương trình xúc tiến thương mại trong nước; phối hợp với Bộ Công Thương triển khai các hoạt động trong Chương trình “Hàng Việt vì người Việt.”

Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về hàng hóa cho người tiêu dùng, tiếp nhận và tiến hành giải quyết kịp thời những yêu cầu khiếu nại của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp./.

Theo TTXVN