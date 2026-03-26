Tháng của nhiệt huyết, tình nguyện

Tháng 3 hằng năm luôn đặc biệt đối với tuổi trẻ cả nước. Mỗi năm, tháng 3 lại khoác lên mình một sắc thái mới, với những hoạt động đa dạng, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Đây không chỉ là dịp để tuổi trẻ cống hiến, mà còn là môi trường thực tiễn để thanh niên thể hiện khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, sẵn sàng dấn thân đến những nơi gian khó, đảm nhận những công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho các em nhỏ điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Ảnh: Lê Phượng

Khí thế tháng thanh niên

Trải qua hơn 20 năm kể từ khi tháng 3 được chọn là tháng thanh niên (TTN), các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh đã không ngừng chủ động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn, tu sửa kênh mương nội đồng, góp phần XDNTM và đô thị văn minh; tổ chức hiến máu nhân đạo; khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo; xây dựng nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ cho học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ Nhân dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tích cực trồng cây xanh, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tuyên truyền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

Năm 2026 với nhiều sự kiện quan trọng, có nhiều ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, TTN lựa chọn chủ đề công tác “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn” để phát động trong toàn đoàn với các nội dung trọng tâm như: Triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền gắn với kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị... Thông qua hoạt động tình nguyện nhằm tạo ra những dấu ấn mạnh mẽ, lan tỏa trong cộng đồng và toàn xã hội; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, hội; đồng thời tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Bám sát chủ đề hoạt động của TTN, Tỉnh đoàn đã tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng tại xã Nông Cống với nhiều nội dung thiết thực như: Trao 10 tỷ đồng nguồn vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp các xã Nông Cống, Vĩnh Lộc, Hậu Lộc, Xuân Hòa, Xuân Du, Lưu Vệ, Yên Thọ, Kim Tân, Nga Sơn, Hải Lĩnh và phường Hàm Rồng. Trao tặng 40 suất quà an sinh xã hội cho các gia đình cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trao tặng tuyến đường cây thanh niên; tuyến đường điện thắp sáng, công trình số hóa di tích lịch sử; trao biển hỗ trợ xây dựng tuyến đường tranh bích họa an toàn giao thông, an toàn thực phẩm với tổng giá trị nguồn lực là 160 triệu đồng.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (đóng tại xã Na Mèo), Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức chương trình Tháng ba biên giới với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như: Dọn vệ sinh môi trường, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho học sinh và người dân trên địa bàn Sơn Thủy; phối hợp tổ chức tặng xe đạp cho học sinh, tặng máy tính cho Trường THCS Sơn Lư, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo và nhiều phần quà khác cho người dân, già làng.

Tại các địa phương, đơn vị khác trong tỉnh, ngay từ đầu tháng, không khí TTN đã sôi động, bùng cháy. Tại xã Pù Nhi, Đoàn xã phối hợp tổ chức ra quân TTN và trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách với tổng trị giá 400 triệu đồng. Tại phường Sầm Sơn gắn với công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, Đoàn phường đã phối hợp tổ chức tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử trên các tuyến đường, khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý nghĩa và trách nhiệm của Nhân dân về ngày hội trọng đại của đất nước.

Có thể khẳng định, TTN đã và đang thực sự trở thành môi trường thực tiễn, sinh động để mỗi đoàn viên, thanh niên thể hiện lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, rèn luyện, trưởng thành gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực. Theo thống kê của Tỉnh đoàn, hưởng ứng và ra quân TTN, 100% đơn vị, địa phương đã đăng ký triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Tính đến tuần thứ 2 ra quân, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã thực hiện hơn 500 công trình, phần việc, nổi bật là đã tổ chức gần 30 đội hình tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức hiệu quả các hoạt động XDNTM gắn với thực hiện các công trình, phần việc như xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; xây dựng các trục đường giao thông nông thôn; hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống kênh mương nội đồng...

Xung kích, đổi mới

Tiếp tục bám sát chủ đề công tác năm 2026 "Xung kích, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động”, Tỉnh đoàn đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về tổ chức, triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn; huy động ít nhất 1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn, hội tổ chức; phấn đấu hơn 70% thanh, thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số; có ít nhất gần 800 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa; trồng mới ít nhất gần 5.000 cây xanh...

Tỉnh đoàn khởi động Tháng Thanh niên 2026 tại xã Nông Cống. Ảnh: Lê Phượng

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Tỉnh đoàn tập trung thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp, trong đó trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh, thiếu nhi. Triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng gắn với chủ đề năm “Xung kích đổi mới nội dung, phương thức hoạt động”; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia XDNTM, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. Đồng thời, chú trọng việc triển khai cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới”. Tăng cường công tác xây dựng tổ chức đoàn, hội, đội vững mạnh; chú trọng phát triển đoàn viên mới, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Ngoài ra, để đẩy mạnh chuyển đổi số trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, Tỉnh đoàn cũng chú trọng triển khai các giải pháp tuyên truyền, cổ vũ, động viên thanh niên làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp; đồng hành, thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện kỹ năng công tác, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho thanh niên; tập trung tìm kiếm, hỗ trợ, phát triển, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, bền vững, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo của thanh niên trong khởi nghiệp vào thực tiễn... Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các địa phương.

Lê Ngọc Ánh

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn