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Cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Thanh Hóa

NM
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(Baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ Đài khí tượng thuỷ văn Thanh Hoá, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh đang xuống thấp dần.

Cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Thanh Hóa

Theo thông tin từ Đài khí tượng thuỷ văn Thanh Hoá, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh đang xuống thấp dần.

Cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Thanh Hóa

Nước sông Bưởi hiện đang ở mức Báo động III. Ảnh Hoàng Đông

Mực nước lúc 13h ngày 19/9 trên sông Mã tại Lý Nhân là 8,30m, dưới BĐ1 là 1,20m; tại Giàng là 4,62m, trên BĐ1 là 0,62m.

Trên sông Chu tại Cửa Đạt là 28,82m, trên BĐ1 là 0,82m; tại Bái Thượng là 14,56m dưới BĐ1 là 0,44m; tại Xuân Khánh là 7,30 dưới BĐ1 là 1,70m.

Trên sông Bưởi tại Thạch Quảng là 14,78m, trên BĐ1 là 0,78m; tại Kim Tân là 12, 80m, trên BĐ3 là 0,80m.

Trên sông Âm tại Lang Chánh là 48,59m, trên BĐ1 là 0,09m.

Trên sông Yên tại Chuối là 3,42m, dưới BĐ3 là 0,08m.

Trên sông Lèn tại Lèn là 4,80m, dưới BĐ2 là 0,2m; tại Cụ Thôn là 4,05m, trên BĐ3 là 0,55m.

Trong 24h tới, mực nước lũ trên các sông xuống thấp dần và có khả năng như sau: Trên sông Bưởi tại Kim Tân ở mức BĐ3; trên sông Yên tại Chuối xuống dưới mức BĐ2; thượng lưu sông Chu tại Cửa Đạt ở mức BĐ1 và trên BĐ1, các trạm trung hạ lưu sông Chu dưới mức BĐ1; hạ lưu sông Mã tại Giàng và sông Lèn tại Lèn ở mức BĐ1.

Đài khí tượng thuỷ văn Thanh Hoá cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và và các tuyến giao thông trũng thấp thuộc lưu vực các sông.

Cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Thanh Hóa

Nguy cơ ngập lụt do lũ ở các vùng trũng thấp ven sông.

NM

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